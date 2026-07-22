Recursos de Galicia defiende que su forma de actuar "no tiene nada que ver" con operadores fantasma

El consejero delegado de Recursos de Galicia (RDG), Emilio Bruquetas, ha defendido este miércoles que su comercializadora de energía "no tiene nada que ver" con aquellas consideradas operadores 'fantasma', por lo que confía en que el Gobierno central atienda sus alegaciones y poder seguir trabajando "con normalidad".

Bruquetas ha respondido de esta forma a la noticia de que el Ejecutivo central haya iniciado el procedimiento de extinción de la habilitación de comercialización de energía de Recursos de Galicia (RDG) Comercializadora Galega de Enerxía, una sociedad público-privada en la que la Xunta es el accionista principal con más de un 30%.

"Es una cuestión de trámite absoluta", señaló la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, a preguntas de los periodistas recogidas por Europa Press este miércoles en Santiago de Compostela, justo antes de una reunión para dar a conocer a clústeres la ampliación de capital de RDG.

Lorenzana dio la palabra a Emilio Bruquetas para que explicase lo ocurrido. El consejero delegado de RDG ha incidido en que es una cuestión "muy técnica", ya que la administración central "está haciendo una serie de medidas luchando contra las comercializadoras fantasma", con las cuales está "de acuerdo" RDG. "Nuestro proceder no tiene nada que ver con esas prácticas", señaló Bruquetas.

La sociedad está "trabajando en una serie de alegaciones técnicas, sólidas, que tiene que ver con la retroactividad y con el interés general, con la proporcionalidad y el compromiso entre las partes".

"La comercializadora no estuvo ni está inactiva. Desde el principio trabajamos para tener todos los recursos y hacerlo bien", ha destacado Bruquetas, que ha señalado que le gustaría "que las cosas pudieran ser más rápidas", pero ha preferido "hacer las cosas bien".

Cuestionado por si durante este periodo puede haber repercusión en la factura, el consejero delegado ha indicado que, en el programa que ya está en marcha, hay "471 solicitudes ya de ciudadanos del entorno del parque" y está "abierto a más comercializadoras". "Pase lo que pase esos ciudadanos tendrán garantizados sus descuentos", ha subrayado, en alusión al 80% del coste energético.

"Sin duda, esperamos que el Gobierno atienda nuestras alegaciones y poder trabajar con la comercializadora con total normalidad", concluyó Bruquetas, que también ha informado de que tres empresas se pusieron en contacto con RDG "para ver cómo pueden formar parte" del accionariado. "Y a partir de ahí esperamos que muchas más se puedan sumar", ha afirmado.

Ampliación de capital

La conselleira de Economía e Industria, por otro lado, ha animado a las empresas gallegas a sumarse a la ampliación de capital que va a desarrollar RDG, con la previsión de que esté aprobada definitivamente a finales de año. Lorenzana ha informado a los clústeres gallegos de los detalles de la operación, que busca fortalecer a nivel financiero la sociedad "para que tenga más capacidad de seguir invirtiendo" en activos energéticos.

RDG dispone del parque eólico Mondigo y tiene una participación del 10% en la mina de Doade (Beariz, Ourense). Está previsto que, tras la ampliación, pase de un capital social de 43,6 millones a otro "próximo o que supere" los 100 millones.

La Xunta entrará con una aportación en especie de sus participaciones en sociedades energéticas: entrará directamente el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) con el porcentaje que posee en seis parques eólicos (entre el 3% y el 4%) e integrará su 30,92% de Nedgia Galicia.

Hecha esta aportación por parte del accionista mayoritario, que es la Xunta, lo que se busca es "que sea lo más abierta posible esta ampliación de capital a todas las empresas gallegas". "Creemos que los clústeres y las confederaciones de empresarios son los que tienen la mayor capacidad para llegar a ellas y poder así dar a conocer cómo se va a producir esa ampliación de capital", ha apuntado la titular de Economía e Industria.

Según el calendario que aporta RDG, durante las próximas semanas se presentará la operación al tejido empresarial gallego, en octubre-noviembre "está previsto recibir un informe independiente" que valore la aportación en especie de la Xunta y "se trabaja con la intención" de que la aprobación definitiva se realice en la junta general de RDG en diciembre.

PSdeG

El PSdeG, por su parte, considera que el procedimiento abierto por el Estado "viene de encender las alarmas sobre el destino de cantidades ingentes de fondos de la comunidad y la falta de transparencia con la que se está desarrollando la sociedad público-privada".

La portavoz de industria y energía del grupo socialista en el Parlamento, Patricia Iglesias, denuncia la "absoluta falta de transparencia" de la empresa desde su creación en 2023 y avisa de que la ampliación de capital "es una confesión del fracaso de un modelo montado para no rendir cuentas e incapaz de cumplir los objetivos con los que fue creado".

"Cuando el proyecto fracasa, el PP no rinde cuentas; pide más recursos públicos para ir al rescate del fracaso", incide Iglesias.