Galicia archiva siete eólicos en A Coruña, Lugo y Pontevedra tras no superar el trámite ambiental

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes resoluciones de la Xunta por las que archiva un total de siete parques eólicos situados en las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra tras no superar el trámite ambiental.

En la provincia de Lugo, los eólicos archivados son: Caroliño, entre Cervo y Xove (promovido por Naturgy Renovables); Pequecho, entre Viveiro y Xove (también de Naturgy); y Hépotas II, en Muras (Hépotas SLU).

En la provincia de A Coruña, los eólicos archivados son: Ampliación Graiade, situado en Porto do Son y promovido por Eólica de Graiade; así como Fontella, entre Aranga y Oza-Cesuras (Galenergy).

En la provincia de Pontevedra, los eólicos archivados son: Chan do Eixo, entre A Cañiza y Covelo (promovido por Parque Eólico Chan do Eixo); así como Merendón, entre Oia y O Rosal (Tiraventos).

Estos anuncios están firmados por la directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, según recoge Europa Press.