Tres empresas buscan instalar una central hidroeléctrica reversible en el río Tambre (A Coruña)

Se trata del anuncio (con fecha del pasado 10 de febrero) de apertura del trámite de competencia de proyectos del expediente de solicitud de una concesión de aguas superficiales para dicha instalación. Los concellos afectados son Brión, Negreira, Lousame y Rois.

Augas de Galicia es la que somete a competencia de proyectos la instancia presentada relativa a la solicitud de una concesión. En concreto, Green Capital Power, para este almacenamiento hidráulico de energía, solicitó un caudal de agua de 47.000 litros por segundo.