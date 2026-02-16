Descuento del 80% en la luz para 500 familias del entorno del parque eólico de Mondigo (Lugo)

Unas 500 familias que residen en un radio aproximado de dos kilómetros alrededor del parque eólico de Mondigo, situado entre los municipios lucenses de Barreiros, Ribadeo y Trabada, podrán beneficiarse de un descuento del 80 % en su factura eléctrica. Así lo anunció este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello da Xunta.

Rueda explicó que esta medida responde a uno de los objetivos recogidos en la ley de recursos naturales de Galicia: que las instalaciones energéticas "redunden en beneficios sociales y económicos directos" para los vecinos del territorio en el que se ubican. Así, los beneficiarios pasarán a pagar solo el 20 % del coste de la electricidad que venían abonando hasta ahora.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, detalló que Mondigo es la primera infraestructura eólica propiedad íntegra de Recursos de Galicia (RDG), sociedad público-privada participada mayoritariamente por la Xunta.

El parque fue adquirido por 75 millones de euros a Sinia Renovables, filial 100 % de Banco Sabadell especializada en inversiones en transición energética.

La construcción del parque concluyó en el segundo semestre de 2025 y comenzó a producir electricidad a finales de ese año. Cuenta con 11 aerogeneradores que suman 49,5 megavatios (MW) de potencia instalada y una producción estimada de unos 131 gigavatios hora (GWh) anuales.

Según subrayó la Xunta, con esta operación RDG incorpora a su patrimonio "un parque moderno y plenamente operativo", en un contexto de bloqueo judicial que afecta al desarrollo de nuevos proyectos eólicos en Galicia. Además, la propiedad del activo, al que también aspiraba capital extranjero, queda en la comunidad autónoma.

Comercializadora propia y reunión con los alcaldes

Lorenzana avanzó que con esta compra se pone en marcha la comercializadora impulsada por RDG. La sociedad ofrecerá a otras comercializadoras la posibilidad de adherirse al sistema de descuentos en la zona. En caso de que no lo hagan, los vecinos del entorno de Mondigo podrán acogerse directamente a la comercializadora de RDG para beneficiarse de la rebaja.

La conselleira mantendrá el próximo viernes una reunión con los alcaldes de los tres municipios afectados para abordar la aplicación práctica de la medida, mientras que la compañía informará en los próximos días directamente a los vecinos potencialmente beneficiarios.