Reganosa operará la nueva terminal de GNL de Squadron Energy en Australia

La multinacional española Reganosa ha sido elegida por Squadron Energy, líder australiano en energías renovables, para operar y mantener la parte terrestre de la nueva terminal de GNL de Port Kembla, en Nueva Gales del Sur.

El acuerdo, fruto de un proceso de selección internacional, supone el primer contrato de la energética con sede en Mugardos en Oceanía y tendrá una duración inicial de cinco años, ampliables a ocho.

El complejo de Port Kembla, considerado una infraestructura estratégica de primer nivel, contará con una terminal flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) capaz de almacenar 170.000 metros cúbicos de GNL y de regasificar hasta 130 petajulios al año, el equivalente a 3,61 bcm o 36.000 GWh.

La planta podrá cubrir hasta el 70 % de la demanda energética del este de Australia, garantizando el suministro en los picos de consumo y reforzando la seguridad energética del país.

Reganosa asumirá la gestión integral de las instalaciones terrestres, que incluyen estación de medida, sala de control, sistemas auxiliares y equipos de atraque y transferencia de gas.

La terminal está conectada mediante un gasoducto de 12 kilómetros y 18 pulgadas.