El Puerto de Ferrol pone el foco en la energía del futuro en su V Jornada Puerto-Empresa

La Autoridad Portuaria estrena sede y distinción en una Jornada Puerto-Empresa centrada en la energía del futuro

El Puerto de Ferrol celebrará el próximo 27 de noviembre la V Jornada Puerto-Empresa, una edición marcada por dos novedades principales: el estreno del Edificio Prioriño como sede del encuentro y la entrega de la primera distinción por la colaboración Puerto-Ciudad. Bajo el lema “El puerto, comunidad energética”, la cita busca profundizar en el papel del puerto como agente clave de la transición hacia un modelo energético sostenible.

El encuentro —que reunirá a representantes de la comunidad portuaria, administraciones, empresas y expertos del sector energético— abordará cuestiones estratégicas como la descarbonización, el autoconsumo compartido y el desarrollo de comunidades energéticas. La jornada estará moderada por Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal.

La apertura correrá a cargo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. A lo largo de la mañana intervendrán especialistas en infraestructuras portuarias, ingeniería, renovables y marco jurídico. La tarde estará centrada en la cadena de valor industrial y en las oportunidades de crecimiento para el tejido empresarial gallego, con la participación del secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, y del presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro.

La jornada se cerrará con la entrega de la primera distinción Puerto-Ciudad, un nuevo reconocimiento impulsado por la Autoridad Portuaria para poner en valor el papel de las empresas que contribuyen a fortalecer esa relación.

Programa completo de la V Jornada Puerto-Empresa (27/11/2025)

Edificio Prioriño – Puerto exterior de Ferrol

(Transcripción íntegra del cartel oficial)

09:30 h · Entrega de acreditaciones

10:00 h · Apertura de la jornada

D. Francisco Barea Paz , presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao

D. José Manuel Rey Varela , alcalde de Ferrol

D. Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia

10:30 h · D. Jesús Casás López, director de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao

El Puerto: nodo estratégico para la descarbonización y las comunidades energéticas

10:45 h · D. Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del ITG

Diseño y gestión de una comunidad energética

11:00 h · D. Cristóbal Dobarro Gómez, presidente de COFER

Aspectos jurídicos de la comunidad energética

11:30 h · D. Adolfo Rozadillas Díaz, responsable de Renovables, Ghenova Energía

Los OPS en la comunidad energética

12:00 h · Pausa café

12:30 h · D. Rafael Gómez, gerente de OFFSHORE Proinlosa

La industria de la cadena de valor de las comunidades energéticas

13:00 h · D. Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético (Xunta de Galicia)

Desarrollo energético

13:30 h · D. Antonio Couceiro Méndez, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña

Apoyando el tejido empresarial

14:00 h · Entrega 1ª Distinción-Colaboración Puerto-Ciudad y clausura de la jornada

D. Francisco Barea Paz

D. José Manuel Rey Varela

14:30 h · Cóctel