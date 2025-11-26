El Puerto de Ferrol pone el foco en la energía del futuro en su V Jornada Puerto-Empresa
La Autoridad Portuaria estrena sede y distinción en una Jornada Puerto-Empresa centrada en la energía del futuro
El Puerto de Ferrol celebrará el próximo 27 de noviembre la V Jornada Puerto-Empresa, una edición marcada por dos novedades principales: el estreno del Edificio Prioriño como sede del encuentro y la entrega de la primera distinción por la colaboración Puerto-Ciudad. Bajo el lema “El puerto, comunidad energética”, la cita busca profundizar en el papel del puerto como agente clave de la transición hacia un modelo energético sostenible.
El encuentro —que reunirá a representantes de la comunidad portuaria, administraciones, empresas y expertos del sector energético— abordará cuestiones estratégicas como la descarbonización, el autoconsumo compartido y el desarrollo de comunidades energéticas. La jornada estará moderada por Oriol Sarmiento, gerente de Cluergal.
La apertura correrá a cargo del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Barea. A lo largo de la mañana intervendrán especialistas en infraestructuras portuarias, ingeniería, renovables y marco jurídico. La tarde estará centrada en la cadena de valor industrial y en las oportunidades de crecimiento para el tejido empresarial gallego, con la participación del secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, y del presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro.
La jornada se cerrará con la entrega de la primera distinción Puerto-Ciudad, un nuevo reconocimiento impulsado por la Autoridad Portuaria para poner en valor el papel de las empresas que contribuyen a fortalecer esa relación.
Programa completo de la V Jornada Puerto-Empresa (27/11/2025)
Edificio Prioriño – Puerto exterior de Ferrol
09:30 h · Entrega de acreditaciones
10:00 h · Apertura de la jornada
D. Francisco Barea Paz, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao
D. José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol
D. Alfonso Rueda Valenzuela, presidente de la Xunta de Galicia
10:30 h · D. Jesús Casás López, director de la Autoridad Portuaria de Ferrol–San Cibrao
El Puerto: nodo estratégico para la descarbonización y las comunidades energéticas
10:45 h · D. Santiago Rodríguez Charlón, director de la División de Energía del ITG
Diseño y gestión de una comunidad energética
11:00 h · D. Cristóbal Dobarro Gómez, presidente de COFER
Aspectos jurídicos de la comunidad energética
11:30 h · D. Adolfo Rozadillas Díaz, responsable de Renovables, Ghenova Energía
Los OPS en la comunidad energética
12:00 h · Pausa café
12:30 h · D. Rafael Gómez, gerente de OFFSHORE Proinlosa
La industria de la cadena de valor de las comunidades energéticas
13:00 h · D. Nicolás Vázquez Iglesias, secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético (Xunta de Galicia)
Desarrollo energético
13:30 h · D. Antonio Couceiro Méndez, presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña
Apoyando el tejido empresarial
14:00 h · Entrega 1ª Distinción-Colaboración Puerto-Ciudad y clausura de la jornada
D. Francisco Barea Paz
D. José Manuel Rey Varela
14:30 h · Cóctel