La Xunta impulsa en As Pontes el proyecto ActivaVerde para mejorar el empleo tras el cierre de las térmicas Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia presentó este miércoles en la Casa Dopeso de As Pontes el proyecto ActivaVerde, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad y recalificación profesional de las personas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.

El programa, financiado por el Fondo Europeo de Transición Justa, busca ofrecer herramientas, formación y orientación laboral para facilitar la inserción de trabajadores y trabajadoras en sectores emergentes vinculados con la transición ecológica.

ActivaVerde está dirigido a personas residentes en la provincia de A Coruña que hayan trabajado en empresas afectadas, directa o indirectamente, por el cierre de las centrales.

La iniciativa, que ya se presentó la semana pasada en Cerceda, forma parte del compromiso de la Xunta con los territorios en transición hacia la neutralidad climática, fomentando el acceso a nuevas oportunidades laborales en sectores sostenibles.