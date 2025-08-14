Abegondo (A Coruña) y la Reserva alegan contra el proyecto de subestación de red eléctrica en Folgoso

El Concello de Abegondo y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas presentan sus alegaciones contra la ampliación del proyecto de subestación que Red Eléctrica Española quiere llevar a cabo en la parroquia Folgoso y que se encuentra en exposición al público, tal y como han comunicado en una nota de prensa.

El Concello reclama que el Gobierno deniegue a Red Eléctrica la solicitud de autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción informando desfavorablemente a este proyecto de ampliación de la subestación de 400 kV.

El alcalde, José Antonio Santiso, explica que además reclama que se extienda esta negativa al proyecto completo de 2023, que también fue alegado en su día, incluyendo el parque de 400 y el de 220.

Son un total de seis las alegaciones presentadas, elaboradas por el ingeniero agrónomo y la técnica de medio ambiente municipales.

Incompatible con el PXOM

En primer lugar, a nivel urbanístico, el arquitecto municipal informa de que el suelo donde la entidad estatal pretende instalar la subestación está calificado como rústico de especial protección forestal en el PXOM.

El arquitecto advierte de que el proyecto no es compatible con el planeamiento urbanístico al incumplir con diversas determinaciones tanto del Plan como de la Lei do Solo.

En concreto, la subestación se implantaría sobre varias parcelas, y algunas no alcanzan la superficie mínima de 2.000 metros cuadrados que marca tanto el PXOM como la ley, sin respetar asimismo los lindes. Tampoco cumple la Lei do Solo la apertura de un vial, eliminando parte del actual.

Señala el arquitecto que la actuación no garantiza ni justifica que los movimientos de tierra produzcan el mínimo impacto visual ni la mínima alteración de la topografía. La construcción rompería la armonía del paisaje, desfigurando la perspectiva e impidiendo la contemplación del conjunto.

La localización

En la segunda alegación, sobre la localización, el Concello considera que “es urgente y estrictamente necesario realizar un estudio apropiado de la selección del emplazamiento del proyecto pues los efectos negativos sobre el entorno, sobre los suelos existentes en un lugar no apropiado implicarán un daño ambiental irreparable, no sólo al término municipal de Abegondo sino a la Reserva de la Biosfera”.

Señala que se estaría afectando de manera irreparable no sólo al paisaje del territorio sino también al desarrollo rural sostenible, en contraposición a un proyecto eólico cuya finalidad es captar energía provocando impactos significativos al territorio para ser transportada hacia As Pontes.

Los ríos y el abastecimiento de agua

Los ríos y el abastecimiento de agua centran la tercera observación. Se solicita la colocación de piezómetros en puntos críticos para evaluar la calidad del agua de los ríos y las aguas subterráneas donde se localizaría la nueva subestación.

El Concello demanda una mayor implicación elaborando un Inventario de los manantiales y de las traídas vecinales afectadas, así como a los acuíferos subterráneos.

No se han analizado los efectos que la Subestación podría ocasionar sobre los puntos de abastecimiento humano de agua ni las traídas vecinales ni sobre las aguas subterráneas.

Los incendios forestales

En la cuarta alegación, el Concello indica que son necesarias medidas para prevenir los incendios forestales. Considera urgente que los municipios afectados por estas instalaciones dispongan de los recursos y medios necesarios todo el año y que se establezcan medidas compensatorias para los propietarios afectados en el entorno.

Una justificación sobre el papel de la Reserva de Biosfera

En la quinta alegación, el Ayuntamiento exige una justificación de por qué la Reserva de Biosfera debe asumir esta actividad en pro de un beneficio empresarial para una localización tan alejada como As Pontes.

Pide una planificación temporal de los eólicos y una evaluación conjunta de todas las que pretenden verter al punto de conexión de esta subestación.

Una serie de estudios

Finalmente, el Concello pide que antes de la aprobación del proyecto, el promotor elabore y presente un estudio de flora y fauna, un estudio geotécnico, un análisis hidrológico, un estudio de la herpetofauna, un estudio patrimonial y paisajístico, un protocolo de actuación ante especies invasoras y un programa de vigilancia ambiental.

Los antecedentes

El proyecto de subestación de Red Eléctrica es diferente, y con distinta finalidad, al previsto en su día en la planificación 2015 – 2020 de la compañía, diseñado entonces para reforzar la alimentación de la ciudad de A Coruña.

Fue descartado posteriormente con un rechazo unánime de Concello y vecinos, y sin disponer del beneplácito de AESA.

Este nuevo proyecto está motivado por dos cuestiones: alimentar al AVE y la evacuación de la energía de parques eólicos. Derivará dicha energía hacia As Pontes, emplazamiento muy alejado de Abegondo.

A pesar del cambio absoluto en la justificación para construir la subestación, la petición se mantiene para el mismo punto en la parroquia de Folgoso.

Abegondo mantiene un frente común contra la subestación, impulsado por el Concello, que sumó a los partidos de la corporación, y los vecinos, que apoyaron por escrito la postura municipal.