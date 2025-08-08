La Universidade da Coruña trabaja en un proyecto europeo para impulsar la eólica marina flotante

Parte del equipo investigador que participa en el proyecto AOFFTECH delante del CITENI formado por dereita: Félix Nieto (CITEEC), Lucía Santiago (CITENI), Vicente Díaz (CITENI), Sara Ferreño (CITENI) y José Javier Orosa (UDC). Universidade da Coruña

La Universidade da Coruña está participando, a través del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) y el Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñaría Civil (Citeec) en el proyecto europeo Atlantic Offshore Tech (AOFFTECH). Con él se pretende identificar necesidades tecnológicas para implantar parques experimentales de eólica marina flotante en el Atlántico.

El equipo de la universidad coruñesa lidera esta parte del estudio. El proyecto total cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros, de los cuales 1,8 millones están cofinanciados por el programa Interreg Espazo Atlántico a través de los fondos FEDER.

Concretamente, la universidad gestionará 243.750 euros del presupuesto.

La propia UDC explica que la eólica marina flotante se perfila como una solución viable para generar electricidad en las aguas profundas, donde no es posible anclar aerogeneradores al lecho marino mediante pilotes u otros métodos.

Esta tecnología flotante es "especialmente adecuada" para el Arco Atlántico, una zona con "alto potencial" energético eólico pero con unas condiciones oceánicas complejas.

En este sentido, la UDC está colaborando en el proyecto europeo coordinado por Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime).

La institución coordina una de las tareas principales del primero paquete de trabajo (WP1), orientada a promover la colaboración entre empresas, centros tecnológicos y de investigación del sector eólico flotante en la eurorregión atlántica.

Esta acción impulsa el intercambio de conocimiento y el desarrollo de innovaciones tecnológicas, como las plataformas multiuso y el hidrógeno verde.

Además, busca favorecer el desarrollo sostenible y la convivencia con actividades tradicionales de sectores como la acuicultura, el turismo y la monitorización de ecosistemas, con el objetivo de garantizar impactos positivos y mitigar posibles efectos en las comunidades locales.

Dentro de esta labor, el Citeni, a través del Grupo Integrado de Ingeniería (GII), lidera el análisis de las barreras técnicas que dificultan el despliegue de parques eólicos experimentales flotantes.

Para eso, define una hoja de ruta tecnológica y desarrolla herramientas para evaluar el comportamiento de estas infraestructuras a medio y largo plazo, además de su repercusión a nivel socioeconómico e industrial.

Por su parte, el Citeec acerca su experiencia en ingeniería civil aplicada a infraestructuras marítimas y energéticas.

"AOFFTECH permítenos achegar desde a universidade solucións reais para que a enerxía eólica mariña flotante deixe de ser un horizonte e se converta nunha infraestrutura experimental viable", explica Vicente Díaz, investigador principal del proyecto por parte de la UDC.

"Desde o CITENI, estamos a analizar as barreiras técnicas actuais para que as plataformas experimentais poidan comezar a operar no menor tempo posible", añade.