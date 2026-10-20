La Cámara de Comercio de A Coruña cumple 140 años con una mirada puesta en el futuro empresarial

La Cámara de Comercio de A Coruña ha conmemorado este martes sus 140 años de historia con un acto institucional en el Club Cámara Noroeste, en el que ha reunido a representantes de las principales administraciones y del tejido empresarial gallego. La entidad, fundada en 1886, ha aprovechado la celebración para repasar su contribución al desarrollo económico de la provincia y poner el foco en los desafíos que afrontarán las empresas en los próximos años.

El encuentro ha estado presidido por el presidente de la Cámara, Antonio Couceiro, y ha contado con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Diputación provincial, Valentín González. También han asistido representantes de empresas y entidades colaboradoras vinculadas a la actividad económica y social de la provincia.

Durante la celebración se ha destacado el papel que ha desempeñado la institución desde finales del siglo XIX, acompañando la evolución del tejido productivo y prestando apoyo a miles de empresas en ámbitos como la internacionalización, la formación, el emprendimiento, la innovación y la competitividad. La Cámara ha reivindicado su función como punto de encuentro entre compañías, administraciones y sociedad civil en una economía marcada por la transformación tecnológica y los cambios en los mercados.

Antonio Couceiro ha definido la entidad como una institución "cercana, abierta y capaz de escuchar", además de un espacio de colaboración para afrontar las dificultades y aprovechar las oportunidades empresariales. El presidente ha señalado que las compañías necesitan anticiparse a los cambios y contar con organizaciones que comprendan sus necesidades, especialmente ante retos como la digitalización, la sostenibilidad, la innovación y la formación de talento.

Premio Empresa Excelente

Uno de los momentos destacados del acto ha sido la entrega del reconocimiento Empresa Excelente a La Voz de Galicia. La elección ha correspondido al Comité Ejecutivo de la Cámara, que acordó la concesión del galardón tras analizar las candidaturas presentadas. El nombre de la compañía se mantiene sin desvelar en la información facilitada, por lo que no se incluye en esta noticia.

Fundada en 1886, la Cámara de Comercio de A Coruña es una de las instituciones empresariales más veteranas de Galicia y de España. Sus 140 años de actividad la convierten en testigo de los cambios económicos de la provincia y en una entidad que busca seguir conectando a las empresas con nuevas oportunidades de crecimiento.