Maritime Global Services crece con una nave de almacenamiento en el puerto exterior de A Coruña

Maritime Global Services (MGS) ha solicitado al Puerto de A Coruña una concesión administrativa para construir en el puerto exterior una nave de almacenamiento de elementos relacionados con la actividad y los servicios que desarrolla en las instalaciones portuarias, según el anuncio que ha publicado este lunes la Autoridad Portuaria en el Boletín Oficial del Estado.

La instalación se ubicará en el muelle A3 de punta Langosteira y tendrá una superficie aproximada de 750 metros cuadrados, en una parcela de 1.500 metros. La inversión prevista supera los 330.000 euros y su puesta en servicio está prevista para finales de 2027.

El proyecto permitirá a Maritime Global Services disponer de un espacio específico para el almacenamiento de equipos, materiales y medios auxiliares necesarios para el desarrollo de su actividad diaria. Con ello podrá reforzar su capacidad operativa en un entorno que registra un crecimiento progresivo del tráfico marítimo y de la actividad empresarial.

La nueva nave responde a las necesidades derivadas del desarrollo del puerto exterior, "que se está consolidando como enclave estratégico para la implantación de nuevas iniciativas industriales y energéticas", destaca la Autoridad Portuaria.

MGS mantiene sus oficinas centrales en el muelle de Oza. Con la futura instalación en Langosteira, la compañía reforzará su presencia en el puerto exterior y acercará parte de sus recursos y equipamientos a una zona llamada a concentrar buena parte del crecimiento portuario e industrial de los próximos años.

Amarradores de larga trayectoria

La empresa presta el servicio de amarre y desamarre de buques en el puerto de A Coruña, además de la limpieza de la lámina de agua. Su actividad incluye también servicios de embarcaciones auxiliares, respuesta anticontaminación, inspecciones y trabajos submarinos, así como apoyo a obras marítimas y operaciones logísticas especializadas.

Fundada a comienzos de la década de los sesenta, Maritime Global Services es una empresa familiar con una larga trayectoria ligada al desarrollo portuario de A Coruña. Nacida originalmente como cooperativa dedicada al amarre de buques y al servicio de maleteros, ha evolucionado hasta convertirse en un operador marítimo de referencia en España, con presencia en numerosos puertos del litoral nacional y una amplia cartera de servicios especializados para el sector marítimo y portuario.