El estudio coruñés Abisal Studio gana el Platino en los premios mundiales de diseño Pentaward

El estudio coruñés Abisal Studio gana el Platino en los Pentawards 2026 en la categoría concept por su innovador diseño 'NUDE' Cedida

El estudio de diseño y desarrollo de producto Abisal Studio, radicado en A Coruña, ha sido distinguido con el galardón internacional Platino en la categoría de Design concept de los Pentawards 2026, certamen internacional de referencia en diseño de packaging.

Celebrados en Londres, el jurado internacional ha premiado su proyecto Nude, una propuesta disruptiva que reinventa el gotero de un envase de producto de cosmética o skincare

Nude es un diseño de packaging conceptual y ultraminimalista para el segmento premium de cosmética y skincare. A nivel visual, explora una tensión arquitectónica: contrasta una base de vidrio rectangular, rígida y de peso considerable, con un gotero de esfera pura y suave. La sofisticación se comunica desde la pureza estructural y los materiales, sin recurrir a la aplicación gráfica.

La cosmética de lujo recurre habitualmente a sistemas de gotero complejos y multicomponente: pipeta de vidrio, collarín de plástico, pera de goma y, a menudo, una tapa decorativa adicional también de plástico. El resultado es un exceso de residuo plástico y un proceso de reciclaje más complicado.

En este sentido, Nude cuestiona ese estándar redefiniendo el lujo a través de la reducción. Al diseñar la pera de succión del gotero para que funcione, al mismo tiempo, como cierre principal del envase, el concepto elimina por completo la necesidad de collarines y tapas de plástico adicionales. Su aportación a la industria del packaging reside en demostrar que el atractivo de lo premium no requiere excedente de material: la ingeniería estructural puede lograr, a la vez, sostenibilidad tangible —mediante la reducción de componentes— y una estética escultórica de alta gama.

Beneficios para las marcas

Eficiencia operativa y sostenibilidad: menos componentes agiliza la fabricación y el ensamblaje, reduciendo de forma significativa la huella de carbono y los costes de producción.

La forma como marca: la silueta geométrica y distintiva funciona como activo de marca reconocible, con capacidad para destacar tanto en lineal como en entornos digitales, transmitiendo un lujo discreto sin depender de recursos gráficos ligados a tendencias.

Los Pentawards, considerados el certamen más importante del diseño de packaging a nivel mundial, evalúan anualmente propuestas de más de 60 países basándose en estrictos criterios de innovación, funcionalidad, estética y viabilidad. Triunfar en esta edición consolida a Abisal Studio como un talento emergente y un referente en el panorama del diseño de producto a nivel global.

"Con Nude pretendimos crear un concepto donde la ecología viene de la supresión de una pieza. Eliminar esta pieza no solo tiene un razonamiento ecológico, sino que presenta un carácter único y diferenciable: mejora no solo la estética, sino que eleva la experiencia de uso. Una vez más, menos es más. Recibir este reconocimiento es un hito increíble para nosotros. Demuestra que desde un estudio local se puede competir con grandes agencias internacionales", explica Fernando Ponte, Director creativo de Abisal Studio.