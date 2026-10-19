Afigal avala 101 millones de euros para empresas y autónomos gallegos hasta septiembre

Afigal ha facilitado el acceso a 101 millones de euros de financiación para empresas y autónomos gallegos entre enero y septiembre de 2026. La sociedad de garantía recíproca (SGR) respaldó durante este periodo un total de 1.011 proyectos empresariales, un volumen de actividad que supone un incremento del 22% respecto al registrado en los mismos meses del año anterior y que contribuye al mantenimiento de más de 29.000 puestos de trabajo en la comunidad.

La entidad, con sede en A Coruña, continúa ampliando su base de socios, que alcanza ya los 13.683. Su actividad se centra en facilitar que empresas y trabajadores por cuenta propia puedan acceder a financiación en mejores condiciones mediante avales, tanto para poner en marcha nuevas inversiones como para cubrir necesidades de liquidez en el desarrollo de sus negocios.

Una parte importante de este apoyo se canalizó a través de las líneas de financiación del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que permanecieron abiertas hasta el 30 de septiembre. Por esta vía, 605 empresas consiguieron acceder a recursos destinados a inversiones productivas, financiación del circulante, reestructuración de deuda y obtención de garantías frente a terceros.

El emprendimiento concentra 28 millones de euros

El respaldo a los nuevos proyectos empresariales constituye otra de las principales líneas de actuación de Afigal. Durante los tres primeros trimestres del año, 269 emprendedores recurrieron a los avales de la entidad para acceder a 28 millones de euros de financiación. Esta cantidad representa el 27% del volumen total avalado hasta septiembre.

La sostenibilidad también ocupa un espacio dentro de la actividad de la sociedad. En este ámbito, Afigal formalizó 48 operaciones vinculadas a proyectos de este tipo por un importe conjunto de ocho millones de euros. Estas iniciativas representaron aproximadamente el 8% de la financiación avalada durante el periodo analizado.

La distribución de las operaciones refleja, además, el peso de los pequeños negocios en la actividad de la entidad. Las micropymes concentraron el 41% de los avales formalizados, seguidas de las pequeñas y medianas empresas, que representaron el 39%. Los autónomos completaron el reparto con el 20% de las operaciones.

Los servicios y el comercio lideran por sectores

Por actividades económicas, el sector terciario acumuló el 43% de las operaciones respaldadas por Afigal hasta septiembre. El comercio ocupó el segundo lugar, con el 22%, mientras que el sector primario representó el 13%. La construcción y la industria registraron un peso del 11% cada una.

En cuanto al destino de los recursos, seis de cada diez euros avalados se dirigieron a proyectos de inversión, lo que sitúa esta finalidad como la principal demanda de financiación entre las empresas que recurrieron a la entidad. Otro 34% se destinó a cubrir necesidades de circulante, es decir, a disponer de liquidez para afrontar los gastos y compromisos habituales de la actividad empresarial.

El importe restante se repartió entre operaciones de refinanciación y avales técnicos o especiales, utilizados para responder a determinadas obligaciones y garantías vinculadas al funcionamiento de las empresas.

Los datos de los nueve primeros meses de 2026 reflejan así el papel de Afigal como intermediaria para facilitar financiación al tejido empresarial gallego, con especial presencia entre micropymes, pymes y autónomos, además de iniciativas de emprendimiento y proyectos relacionados con la sostenibilidad.