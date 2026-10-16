El Puerto de A Coruña tramita una nueva concesión para Frigorífica Botana y amplía la de Terminales Marítimos

La Autoridad Portuaria de A Coruña publica este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos anuncios relativos a la solicitud de Frigorífica Botana para obtener una concesión destinada a la elaboración de productos pesqueros y a la aprobación de una modificación de la concesión que ostenta Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) en el muelle del Centenario.

Frigorífica Botana, una de las principales empresas del sector pesquero coruñés, dispone actualmente de una autorización de uso de una nave situada al comienzo del muelle de San Diego, propiedad de la Autoridad Portuaria. Ante el próximo vencimiento de dicha autorización, la empresa ha solicitado una concesión hasta el 31 de diciembre de 2029 para mantener su actividad, que consiste en la explotación de la nave para la manipulación, elaboración y comercialización de pescados y mariscos, tanto frescos como congelados.

De acuerdo con la Ley de Puertos del Estado, la solicitud se somete durante un mes al trámite de competencia de proyectos, con el fin de dar la oportunidad a otras empresas interesadas de presentar sus propias propuestas para la explotación de esta nave.

En cuanto a Terminales Marítimos de Galicia, el BOE publica el acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria por el que se aprueba la ampliación de su concesión en el muelle del Centenario, mediante la incorporación de 101 metros cuadrados necesarios para mejorar la instalación eléctrica.

Esta concesión, situada al final del muelle del Centenario, comprende una nave de 6.000 metros cuadrados y tiene como fecha de vencimiento el 11 de febrero de 2029.