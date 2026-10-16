Fundación Luckia reúne a expertos para responder a la pregunta clave de cómo liderar mejor Cedida

¿Qué hace que un equipo funcione? Fundación Luckia pone el foco en la confianza como clave del liderazgo en A Coruña

Dirigir un equipo no consiste únicamente en repartir tareas, fijar objetivos y comprobar que todo salga según lo previsto.

También implica conseguir que las personas se impliquen, tomen decisiones y trabajen con un propósito común.

¿Y si la clave para lograrlo estuviese en confiar más en tu equipo y controlar menos? Esta es una de las cuestiones que abordará un encuentro sobre liderazgo empresarial que se celebrará el miércoles 21 de octubre en A Coruña.

El Campus Fundación Luckia (Camiño Martinete 11, A Coruña) será el escenario de una jornada centrada en la confianza como herramienta para mejorar las relaciones profesionales y la gestión de equipos.

La cita permitirá conocer las ideas de Stephen M. R. Covey, referente internacional en liderazgo y autor de varios libros sobre el papel de la confianza en las organizaciones.

La sesión girará en torno a la masterclass Liderazgo & Confianza, que se proyectará en directo gracias a la colaboración con WOBI.

Después, representantes de FranklinCovey España y Luckia participarán en un coloquio para analizar cómo aplicar estos planteamientos a la realidad de las empresas.

Las plazas para asistir al encuentro son limitadas, por lo que será necesario contar con confirmación previa de asistencia.

Confiar es una forma de dirigir

Supervisar cada tarea puede parecer una manera de garantizar que las cosas se hagan correctamente.

Sin embargo, el modelo de liderazgo que plantea Covey parte de otra perspectiva: los equipos también necesitan autonomía, referentes que inspiren y un entorno en el que puedan asumir responsabilidades.

La confianza, desde este enfoque, no significa renunciar a los objetivos ni dejar de exigir resultados.

Se trata de construir relaciones profesionales que permitan trabajar con mayor compromiso, favorecer la colaboración y desarrollar las capacidades de cada persona.

Esta visión ocupa un lugar central en la trayectoria del experto estadounidense, que defiende una evolución desde los modelos de dirección basados en el control hacia otros que buscan inspirar y liberar el potencial de los trabajadores.

Covey desarrolla estas ideas en obras como The Speed of Trust, en la que analiza la relación entre confianza y resultados, y Trust & Inspire, donde propone una forma de liderar que pone el foco en las personas y en su capacidad para contribuir al éxito colectivo.

Luckia reúne a expertos para debatir sobre liderazgo

Tras la masterclass, el encuentro continuará con un coloquio presencial en el que participarán Christian Tydén Forrest, director general de FranklinCovey España, y José González, presidente de Luckia.

La conversación estará moderada por José Manuel Caballero Almena, coordinador académico de programas de Liderazgo UOC en Luckia.

El debate permitirá profundizar en las ideas expuestas durante la sesión y abordar su aplicación en las organizaciones, con especial atención a la construcción de equipos más implicados y a los retos que afrontan quienes ocupan puestos de responsabilidad.

La jornada comenzará a las 15:30 horas con la bienvenida y presentación del encuentro. A las 16:00 horas se proyectará la masterclass de Covey, a las 17:20 horas tendrá lugar el coloquio y, a partir de las 18:00 horas, los asistentes podrán compartir impresiones durante un café y un espacio de networking.

Fecha, hora e inscripción

- Fecha: miércoles 21 de octubre.

- Lugar: Campus Fundación Luckia, Camiño Martinete 11, A Coruña.

15:30 horas: bienvenida y presentación.

16:00 horas: masterclass en directo de Stephen M. R. Covey.

17:20 horas: coloquio presencial.

18:00 horas: café y networking.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de Fundación Luckia con el aprendizaje continuo y el desarrollo del talento, acercando a profesionales y organizaciones nuevas perspectivas sobre gestión empresarial y liderazgo.