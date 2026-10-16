Coca-Cola celebra su III Semana del Voluntariado en Cambre (A Coruña) para proteger el río Mero

La III Semana del Voluntariado de Coca-Cola ha movilizado a sus empleados hasta Cambre (A Coruña) en una jornada de protección medioambiental en el río Mero junto a la Fundación Emalcsa y la Fundación Amador de Castro.

Una treintena de participantes, entre ellos 18 empleados de Coca-Cola Europacific Partners y representantes de las fundaciones, han participado en una iniciativa de conservación y recuperación del entorno natural que va más allá de la tradicional recogida de residuos.

Se trata de un concepto bautizado como biointervención, bajo el cual los participantes contribuyeron también a la eliminación de especies vegetales invasoras que amenazan la biodiversidad del bosque de ribera atlántico.

Para ello, los voluntarios han efectuado una intervención sobre unos 300 metros cuadrados de bosque afectada por Tradescantia fluminensis, una planta exótica invasora, conocida en Galicia como herba da fortuna u orella de gato cuya proliferación dificulta el desarrollo de la vegetación autóctona. Los participantes aprendieron a identificarla y retiraron un total de 327,61 kg de forma selectiva para evitar dañar otras especies de interés.

La jornada ha estado combinada también con sensibilización ambiental y trabajo sobre el terreno a través de dos actividades complementarias. Los voluntarios realizaron una ruta naturalista en el entorno del río Mero.

Durante la cual conocieron las principales especies autóctonas animales y vegetales del ecosistema y las amenazas para su conservación. A su paso, tuvieron oportunidad, además, de recoger 156 kg de residuos desperdigados en la ribera del río.

Programa de voluntariado corporativo

Esta iniciativa se enmarca en la III Semana del Voluntariado de Coca-Cola Europacific Partners, que se celebra del 13 al 23 de octubre bajo el programa corporativo “La Magia de Coca-Cola”. La compañía cuenta con un programa de voluntariado que permite a sus empleados dedicar hasta dos jornadas laborales remuneradas al año a proyectos sociales y medioambientales vinculados a las necesidades sus comunidades.

Galicia no está exenta de numerosas iniciativas de voluntariado que Coca-Cola desarrolla para contribuir al progreso económico, social y medioambiental del territorio. Entre ellas destacan programas como GIRA Mujeres, GIRA Jóvenes, Mares Circulares y Hostelería #PorElClima, que promueven el emprendimiento, la empleabilidad, la protección de los ecosistemas y la sostenibilidad del sector hostelero.