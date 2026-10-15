Los robos de cobre en aserraderos gallegos causan pérdidas de 300.000 euros y paradas de 15 días

Los aserraderos gallegos alertan de una oleada de robos de cableado de cobre que está provocando importantes pérdidas económicas y obligando a paralizar la producción durante días. La Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga) tiene constancia de ocho robos en instalaciones del sector, dos de ellos durante el último fin de semana, que han dejado daños valorados en cientos de miles de euros.

Los sucesos se han registrado en instalaciones industriales situadas en entornos rurales de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. Según los datos recopilados por la federación, las pérdidas superan los 100.000 euros entre el material sustraído y los daños ocasionados en las instalaciones. A esta cantidad se suman otros 200.000 euros derivados de la interrupción forzosa de la actividad productiva, lo que eleva el perjuicio económico total a unos 300.000 euros.

Los robos ya han sido denunciados ante las autoridades competentes y han generado una creciente preocupación entre las empresas afectadas, que deben afrontar tanto la reparación de los desperfectos como las consecuencias de detener su actividad industrial.

La sustracción del cableado eléctrico no solo supone la pérdida del cobre, sino que también afecta a infraestructuras esenciales para el funcionamiento de los aserraderos. La reposición de los materiales y la reparación de las instalaciones pueden obligar a mantener las máquinas paradas durante un período de hasta 15 días laborables, según advierte Fearmaga.

Esta situación afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas del sector, que deben destinar recursos extraordinarios a recuperar sus instalaciones y garantizar la continuidad de la producción. Además de las pérdidas directas, la sucesión de incidentes genera incertidumbre y compromete el funcionamiento habitual de las industrias afectadas.

Fearmaga pide más vigilancia al Gobierno

Ante la gravedad de los hechos, la federación ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para trasladarle la preocupación de las empresas y reclamar medidas que permitan reforzar la vigilancia y prevenir nuevos robos.

La organización considera necesario actuar con rapidez para proteger unas instalaciones que desempeñan un papel relevante en la cadena de valor forestal y maderera de Galicia. La reiteración de los asaltos está generando un problema que va más allá del coste de los materiales sustraídos, al afectar directamente a la capacidad productiva de las empresas.

Fearmaga también mantiene contacto con la Guardia Civil para compartir la información disponible sobre los distintos sucesos e incidencias. Esta colaboración pretende facilitar que los datos puedan ponerse en común de forma coordinada y contribuir a las actuaciones que las autoridades competentes consideren oportunas.

La federación representa a cerca de 350 empresas, que suponen el 75% de los rematantes de madera y de las industrias de aserrado de Galicia. En conjunto, estas actividades dan empleo directo a unos 7.000 profesionales en la comunidad.

La organización, que lleva más de 40 años defendiendo los intereses del sector, advierte de que los robos de cobre constituyen una amenaza para la estabilidad de estas empresas, tanto por las pérdidas económicas como por las dificultades para recuperar la actividad tras los daños sufridos.