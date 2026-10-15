Grupo Breogán amplía sus instalaciones en Oleiros (A Coruña) con más de 9.000 metros cuadrados

Grupo Breogán ha ampliado su presencia en el sector de la automoción en Oleiros con la incorporación de las instalaciones situadas en el número 290 de la avenida das Mariñas, en Perillo. El espacio forma parte de la compañía desde el pasado 15 de septiembre, a través de Terranova Motor S.L.U., y cuenta con más de 9.000 metros cuadrados destinados a servicios de taller y venta de vehículos.

La nueva instalación se encuentra en uno de los principales ejes comerciales de la automoción del área de A Coruña, donde Grupo Breogán ya cuenta con su sede central y concesionarios oficiales de Toyota, Lexus y Porsche, además del espacio polivalente Breogán Xperience.

El grupo busca reforzar así su capacidad de atención al cliente y ampliar los servicios disponibles en una zona que concentra buena parte de la actividad comercial del sector en la comarca. La compañía cuenta también con la marca Kia dentro de su red de concesionarios en Galicia.

Taller, carrocería y vehículos de ocasión

Las instalaciones de Perillo disponen de un taller de mecánica con técnicos formados en los procedimientos específicos de cada marca, una zona de carrocería con gestión directa con las compañías aseguradoras y un área de recambios originales y productos específicos para cada vehículo.

El complejo reserva también un espacio para Breogán Ocasión, la división especializada en vehículos seminuevos, de segunda mano y kilómetro cero. En esta zona se incluye una selección de modelos prémium de Lexus y Porsche, dirigida a quienes buscan vehículos de gama alta.

La infraestructura incorpora, además, una zona de espera para los clientes y aparcamiento exclusivo. Con esta ampliación, Grupo Breogán pretende aumentar la capacidad de sus servicios posventa y reducir los tiempos de espera, así como ofrecer una mayor cobertura a los conductores que necesitan sus vehículos para sus desplazamientos cotidianos.

Los clientes que acudan a este centro podrán acceder también a la red de instalaciones y servicios de la compañía en Galicia, que incluye concesionarios de distintas marcas y una flota de vehículos de alquiler, además de su oferta de coches de ocasión.

Descuentos durante la semana de estreno

Grupo Breogán celebra la apertura de estas instalaciones con una campaña especial del 14 al 17 de octubre. Durante estos días, los visitantes recibirán un regalo de bienvenida y podrán acceder a descuentos en el stock de vehículos de ocasión, con garantías de hasta 15 años, según informa la compañía.

Asimismo, quienes compren un vehículo de ocasión durante esta campaña participarán en el sorteo de una experiencia VIP en Espazo Nature con uno de los modelos prémium del grupo.

La apertura se enmarca en la trayectoria de una empresa que acumula más de tres décadas de actividad en el sector de la automoción. Su presidente, José Ramón Ferreiro, destaca que la confianza de los clientes ha sido uno de los principales motores del crecimiento de la compañía.

"En Grupo Breogán el cliente siempre ha estado en el centro de todo lo que hacemos. Su confianza es lo que nos ha movido durante más de 30 años, y es lo que nos impulsa a seguir creciendo. Esta nueva instalación es, ante todo, una forma de devolver esa confianza", señala Ferreiro.