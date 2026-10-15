Gadis pone en valor a las mujeres emprendedoras del rural gallego

Gadis ha vuelto a dar voz a las mujeres del rural y a poner en valor el papel clave que desempeñan en su desarrollo a través de las historias de sus protagonistas: proveedoras locales de la cadena de supermercados. El 5º Foro Mulleres Rurais, celebrado en la Fundación Juana de Vega bajo el título 'Tradición, calidad e innovación', ha reafirmado el compromiso de Gadis con el impulso del emprendimiento femenino como garantía de futuro para el rural.

La jornada ha servido, además, para presentar las nuevas piezas audiovisuales de la campaña que Gadis pone en marcha con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra cada 15 de octubre.

Garantizar el relevo generacional, fomentar la diversificación socioeconómica local y generar arraigo son tres de los grandes retos del mundo rural y la labor de las mujeres es esencial para lograrlo. En esta línea ha intervenido Jaime Calvo, adjunto a dirección de Compras de Producto Fresco de Gadis, que ha destacado la apuesta pionera de la empresa por los proveedores de cercanía y su compromiso por seguir avanzando junto a los mil proveedores de km 0. "Para nosotros sus productos son un factor diferencial", ha indicado.

"El rural gallego no solo conserva tradiciones, también construye futuro. Hoy encontramos empresas que incorporan tecnología, que desarrollan nuevos productos y detrás de muchos de esos proyectos hay mujeres que están tomando decisiones, emprendiendo y demostrando que tradición e innovación no son conceptos opuestos" ha apuntado Melisa Pagliaro, directora de Marketing y RSC, de GADISA Retail, durante su participación.

Innovación en el sector lácteo gallego

"Entrar en Gadis foi moi importante porque a loxística deunos unha estabilidade e puidemos invertir en seguir medrando en produción e creando postos de traballo", señaló Susana Díaz, fundadora de Kalekói, una empresa que comenzó como un pequeño obrador y que hoy en día es muy reconocida por su kéfir y yogures artesanales. Y es que la innovación en el sector lácteo gallego y su modernización y competitividad fue uno de los temas que se abordaron durante la jornada.

También relató su experiencia Carmen Vázquez, copropietaria de Queinaga, cuyos inicios surgieron de una explotación lechera familiar: "En 1995 apostamos pola transformación para revalorizar a explotación. Na actualidade somos 17 traballadores e 13 son mulleres. Estamos moi orgullosos de contribuir á tradición e á fama dos queixos de Curtis".

Gadis también ha querido poner el foco en el valor del emprendimiento femenino desde el respeto a la tradición. Noelia Dourado, ha contado el giro que decidió dar a su vida para convertirse en copropietaria de Horta Santa con su marido: "Eu traballaba nunha farmacia e Andrés era mariñeiro. Ningún dos dous somos de aquí e empezamos de cero" comenta sobre su explotación agrícola, que surte a la cadena de supermercados de pimientos, cebollas o tomates. "Creo que Gadis cumpre moi ben co seu lema: en confianza".