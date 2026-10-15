Amancio Ortega compra una torre de oficinas en Chicago por 490 millones de euros

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través de Pontegadea, su vehículo de inversión, ha adquirido el rascacielos One North Wacker en la ciudad estadounidense de Chicago. Esta torre cuenta con 51 plantas de oficinas y tiene alquilado alrededor del 94% de sus espacios, contando con inquilinos como PwC, el despacho de abogados Barnes & Thornburg, Fitch Ratings y UBS, según informa Europa Press.

Ha sido adquirida por 550 millones de dólares, unos 490 millones de euros, que incluye la asunción de un préstamo hipotecario titulizado de 353 millones de dólares (315,3 millones de euros) que el anterior propietario contrató en 2021, con vencimiento en 2031 y un tipo de interés del 2,71%. Se trata de una de las mayores transacciones de oficinas realizadas en Estados Unidos en 2026 y la venta de oficinas más importante en Chicago en los últimos años, según el medio estadounidense CoStar.

Solo en 2025, Pontegadea cerró diez operaciones inmobiliarias por un valor superior a los 1.655 millones de euros. Por lo que, Amancio Ortega es propietario de la mayor inmobiliaria española, orientada a la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos compuesta principalmente por inmuebles de oficinas de uso no residencial.

De esta forma, Ortega continúa ampliando su capital inmobiliario por el que lleva años apostando. Además, refuerza su presencia en Estados Unidos, donde cuenta con más de una treintena de edificios, algunos de ellos en ciudades tan emblemáticas como Nueva York, Boston, Seattle o la propia Chicago.

Donde ya contaba con una torre residencial de 492 viviendas, además del antiguo edificio del Esquire Theater, locales comerciales en North Michigan Avenue, así como el hotel Eurostars Magnificent Mile.