Abanca y la Xunta firman un acuerdo para impulsar el Xacobeo 2027 con 3 millones de euros

De izquierda a derecha, Miguel Ángel Escotet, director general de Responsabilidad Social y Comunicación de ABANCA y presidente de Afundación; el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet Rodríguez; y el consejero delegado de ABANCA, Francisco Botas. Abanca

ABANCA y Afundación han formalizado este jueves un acuerdo de patrocinio con la Xunta de Galicia de cara al Año Xacobeo 2027. La entidad bancaria y su Obra Social aportarán tres millones de euros para la promocional del evento. Un apoyo que se prolongará hasta que finalice la celebración del Año Santo, en diciembre de 2027.

La colaboración incluye una aportación destinada a contribuir a la financiación de las diferentes iniciativas impulsadas por Turismo de Galicia con motivo del Xacobeo 2027, así como la organización de una agenda propia de actividades culturales, educativas y de sostenibilidad que complementarán la programación oficial y contribuirán a reforzar la proyección del Año Santo, tanto en Galicia como en otras regiones vinculadas al Xacobeo.

El acto, celebrado en Santiago de Compostela, contó con la presencia del Presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente da entidad, Juan Carlos Escotet. El titular del Gobierno gallego agradeció "que quienes apuestan siempre por lo que es estratégico para Galicia vuelvan a hacerlo", señalando que 2027 "va a ser el gran año de Galicia, el año que queremos proyectar al mundo y, por lo tanto, necesitamos que quienes se comprometen habitualmente con la Xunta lo hagan ahora especialmente".

Programación propia dentro y fuera de Galicia

Afundación se encargará de la producción y puesta en marcha de una variada oferta cultural en sus principales sedes en Galicia y en otros espacios de ABANCA, como el Centro Obra Social ABANCA en Santiago de Compostela. La programación expositiva pondrá en valor los fondos de las colecciones de arte de ABANCA y su Obra Social, reuniendo obras de figuras destacadas del arte como Urbano Lugrís, Iván Tovar o Eduardo Arroyo. Asimismo, se desarrollarán exposiciones de gran relevancia, como 'La metamorfosis de Kafka', ilustrada por Stéphane Levallois, o la muestra 'Antonio Mingote. La inteligencia del trazo'.

Con el objetivo de proyectar internacionalmente la imagen de Galicia y difundir la dimensión histórica del Camino fuera del territorio gallego, parte de estas producciones culturales se trasladarán a instituciones de otras regiones, entre ellas el Museo Lázaro Galdiano, Matadero, Casa América o el Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Entre las iniciativas divulgativas destaca también 'Compostella Expeditio', una propuesta inmersiva desarrollada con tecnología virtual para recrear la Compostela medieval y los orígenes de la tradición jacobea. El acuerdo incluye asimismo programas educativos como 'Seguramente. El Camino hacia tus metas', que permitirá a escolares de diferentes etapas educativas aprender a tomar decisiones financieras responsables mediante una simulación pedagógica basada en los distintos itinerarios del Camino.

ABANCA y Afundación contribuirán a promover un Xacobeo sostenible. Para ello, impulsarán el programa de voluntariado 'El Camino que hacemos juntos', con acciones dirigidas a la conservación y limpieza del entorno natural, como 'Un camino sin huella', o la iniciativa de compromiso ambiental 'padrina una etapa'.

Compromiso con Galicia

El apoyo de ABANCA y Afundación a la celebración del Año Santo Xacobeo 2027 es una muestra del compromiso del banco y su Obra Social con Galicia, así como de su voluntad de formar parte activa de todas aquellas iniciativas que contribuyan a promover el desarrollo de la Comunidad Autónoma, tanto en el ámbito financiero como en el social y cultural.

El Xacobeo es el acontecimiento de mayor trascendencia de cuantos se celebran en Galicia y ofrece una excelente oportunidad para generar riqueza, atraer recursos y proyectar internacionalmente la imagen de la Comunidad.

Consello Xacobeo

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, participó este jueves en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consello Xacobeo, órgano dependiente del Gobierno central a través del Ministerio de Cultura, para la promoción del Camino de Santiago.

El encuentro permitió abordar cuestiones relacionadas con la preparación del Xacobeo 2027 y la coordinación de las actuaciones de promoción y puesta en valor del Camino de Santiago en las comunidades autónomas por las que pasan las rutas xacobeas.

Entre los principales asuntos tratados figuró el avance de los trabajos para diseñar el programa de actividades del Xacobeo 2027 y desarrollar una estrategia de comunicación conjunta para su difusión.

La reunión incluyó la propuesta de incorporación de nuevos proyectos al programa oficial de actividades del Año Santo 2027, así como la puesta en común de otras iniciativas relevantes relacionadas con el Camino de Santiago que están en marcha en las comunidades autónomas.