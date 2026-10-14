Avanzan en Ordes (A Coruña) las obras del primer supermercado de Lidl: prevé abrir este año

Lidl prevé abrir su primera tienda en Ordes antes de que finalice el año. Las obras para hacer realidad el nuevo supermercado avanzan a buen ritmo en el municipio coruñés, donde la cadena destina más de cuatro millones de euros a la ejecución de este inmueble, ubicado en la antigua parcela del karting de Merelle.

El desarrollo del proyecto se ha confiado a empresas gallegas: Teo Inmobiliaria como promotor y constructor, e Ingeniería Cotecno. Además de este impulso al tejido empresarial local, la futura apertura en Ordes generará nuevos puestos de trabajo, un proceso para el cual la compañía ya trabaja en estrecha coordinación con la Agencia Local de Empleo.

"La entrada en funcionamiento del establecimiento se enmarca en la estrategia de Lidl de reforzar su cercanía con vecinos no solo de esta localidad, sino también de ayuntamientos próximos, como Cerceda, Frades, Mesía, Oroso, Tordoia o Trazo", indica en un comunicado.

Visita institucional a las obras

El alcalde de Ordes, José Luis Martínez Sanjurjo, participó recientemente en una visita a la obra. El regidor estuvo acompañado por José Antonio Cabeza Fraga, concejal de Obras, Infraestructuras y Movilidad Ciudadana, y por Susana García Gómez, edil de Política Social, Igualdad, Diversidad, Educación y Trabajo, así como por una delegación de Lidl encabezada por el gerente de Expansión e Inmuebles de Lidl en Galicia, Luis Biempica.

"La llegada de Lidl al parque empresarial de Ordes es una muy buena noticia para nuestro ayuntamiento y para toda la comarca, porque supone una nueva inversión, la creación de empleo y una ampliación de la oferta comercial a disposición de nuestros vecinos", aseguró Martínez Sanjurjo durante la visita.

El regidor señaló que la implantación de una compañía de esta dimensión en el concello confirma el potencial de Ordes como cabecera comercial y de servicios en la comarca, reforzando su capacidad para atraer nuevas inversiones y proyectos empresariales.

"Desde el ayuntamiento valoramos especialmente que empresas como Lidl apuesten por Ordes para seguir creciendo en Galicia. Nuestro objetivo es facilitar la llegada de iniciativas que generen actividad económica, empleo y nuevas oportunidades, contribuyendo al desarrollo y a la modernización del municipio", añadió el alcalde.

Martínez Sanjurjo, por último, agradeció la "firme apuesta de la compañía por el ayuntamiento" y expresó su deseo de que "estas obras avancen según lo previsto y que muy pronto podamos ver este nuevo establecimiento abierto y plenamente integrado en la actividad comercial" de la localidad.

Pequeños núcleos

El director regional de Lidl en Galicia, Jaime Herrá, destacó por su parte que con la apertura de esta tienda Lidl sumará 43 establecimientos en Galicia distribuidos en 33 concellos. Del total de locales, 27 están fuera de las ciudades gallegas: el 63% de los puntos de venta dan servicio a pequeños y medianos núcleos de población.

"Es una prueba más de nuestro compromiso de acercarnos a la población gallega y de atender de modo específico a una región que presenta unas necesidades claras en cuanto a dispersión demográfica", señaló Herrá.

Lidl está presente ya en localidades como A Guarda (9.970 habitantes) en Pontevedra; Ribadeo (10.022) en Lugo; O Barco de Valdeorras (13.368) en Ourense; o Betanzos (13.533) en A Coruña. A estos ayuntamientos se unirá Cee (7.731 habitantes) desde el próximo jueves, día 22 de octubre, en la que será la primera tienda de Lidl en la comarca de Fisterra.

La cadena sigue avanzando en otras intervenciones en la provincia de A Coruña, como la construcción de su segunda tienda en Oleiros o la modernización de la tienda de A Gándara, en Ferrol.

Impacto en la provincia

El último Informe de impacto corporativo de Lidl, elaborado por la consultora independiente PwC, apunta a que la actividad de la cadena genera una huella global de 238,3 millones de euros en la provincia de A Coruña, lo que supone un 0,74% del PIB total, convirtiéndose así en la segunda provincia gallega en la que su actividad tiene mayor peso.

Este es el resultado de sumar el impacto directo (23,5 millones), indirecto (180,6 millones) e inducido (34,2 millones), que han ido creciendo de manera sostenida, acumulando un aumento del 62,95% desde 2018.

La cadena, además, ya dinamiza cerca de 5.000 puestos de trabajo en A Coruña, entre directos (435), indirectos (3.928) e inducidos (588), lo que representa el 1,02% del total de la provincia.

De este modo, A Coruña es la demarcación gallega en la que Lidl apoya más empleos, tanto en términos absolutos como en valores relativos de aportación al tejido laboral. Este liderazgo se corresponde con el incremento sostenido de los últimos años, ya que desde 2018 Lidl ha incrementado un 60,2% su impacto laboral.