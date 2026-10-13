Estrella Galicia desembarca en Alemania con una filial para reforzar su expansión internacional

Alemania, el primer productor de cerveza de la Unión Europea, ocupa un papel relevante en el plan estratégico de Corporación Hijos de Rivera, que en su proceso de crecimiento y expansión internacional acaba de abrir una nueva filial propia en este país: Estrella Galicia Alemania.

Con este nombre, la compañía gallega abordará a partir de ahora el mercado alemán desde dentro, "con equipos propios sobre el terreno que impulsen el crecimiento del negocio, tanto en el canal de hostelería como de alimentación, así como el posicionamiento y la notoriedad de las marcas en el país", avanza la compañía cervecera.

Los productos de Corporación Hijos de Rivera ya están presentes en el mercado alemán desde hace más de una década, con buena acogida por parte de los consumidores. Esta respuesta ha llevado a la marca gallega a asociarse con partners de prestigio como Warsteiner y posicionarse en enseñas destacadas como Edeka o Rewe.

"La apertura de una filial en un mercado tan exigente como Alemania supone un paso clave en el marco de nuestro plan de expansión internacional que nos permitirá una atención más cercana a clientes y consumidores, con equipos propios que agilicen la distribución y que gestionen inversiones que apuntalen el crecimiento del negocio", manifiesta Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Para Aitor de Artaza, director del Negocio Internacional de la compañía, "la forma de crecer en el exterior no persigue un rendimiento inmediato sino que prioriza un modelo sostenible y coherente que respeta el tiempo, el contexto y las particularidades de cada mercado, priorizando las zonas en las que existe una cultura de cerveza y se da valor a la calidad del producto y del proceso de elaboración".

Con la creación de Estrella Galicia Alemania, Corporación Hijos de Rivera suma más de una decena de filiales fuera de España en mercados tan diversos como Brasil, China, Filipinas, México, Reino Unido, Italia o Portugal, entre otros.