Un trabajador de Estrella Galicia en la fábrica de Morás en Arteixo (A Coruña). Europa Press

Estas son las doce filiales con las que Estrella Galicia se expande en el extranjero

Pocos días antes de presentar sus resultados económicos de 2025, Corporación Hijos de Rivera, dueña de Estrella Galicia, informó sobre la incorporación de una nueva filial internacional en su estructura operativa. En Italia, la undécima. Este martes ha sumado ya la docena con una más en Alemania.

La creación de empresas filiales son un “paso clave” en su estrategia de expansión internacional, señala la cervecera. Hace más de quince años que Hijos de Rivera abre en distintos países estas firmas que apoyan y completan su maquinaria de producción y distribución.

Además de en Italia y Alemania, donde las filiales reciben el nombre de Estrella Galicia Italia y Alemania, en Europa hay firmas satélite en Reino Unido (Estrella Galicia UK), Irlanda (Urban Brewing Ltd. y Carlow Craft Brewery Limited) y Portugal (Justdrinks Limitada y Fábrica de Cervejas Portuense S.A.).

La filial de Estados Unidos se llama, con sede en Washington, se llama Balearic Beverage Distributors Inc; la de China, Rivera Business Trade Shanghai Co. Ltd.; la de Filipinas, Bares & Estrellas-Wine & Food Services Corporation; la de México, Cerveza Estrella Galicia México; y la de Brasil, Estrella de Galicia Importaçâo e Comercializaçâo de Bebidas e Alimentos Ltda.

De acuerdo con la información corporativa de Hijos de Rivera, la naturaleza de las actividades que desarrollan estas filiales internacionales comprende la venta, comercialización y distribución de productos, así como la prestación de otros servicios.

Estos cometidos los llevan a cabo también las empresas filiales que la compañía tiene en España, aunque gran parte de ellas (Aguas de Cabreiroá, Cosecha de Galicia, Fragas do Lecer o Vanagandr Destilerías, entre otras) se dedica además a la producción o fabricación.

En la estructura corporativa figuran otras empresas con otras funciones, como la titularidad de acciones y otros instrumentos representativos de capital (Crafts Stars of the World), la ejecución de obras, instalaciones y acabados de edificios (Desymo Gestión de Desarrollo de Inmuebles) o la explotación de museos y actividades accesorias (Mundo Estrella Galicia).