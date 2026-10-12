Amancio Ortega, la inspiración para emprender en un campamento de negocios en Nueva York

Si un proyecto o una idea se bautiza con este nombre propio, Amancio, ¿quién le viene primero a la mente?: ¿El exfutbolista coruñés del Deportivo y del Real Madrid o el fundador de Inditex?

Para los emprendedores madrileños Iván Barrasa y Jorge Branger, Amancio es Amancio Ortega, un referente empresarial mayúsculo y ejemplo de éxito. Por eso han llamado así, Amancio, al proyecto con el que aspiran a ganar de entrada 100.000 dólares en efectivo en Nueva York.

"Es el empresario más grande que ha dado España. Ha llegado a ser uno de los hombres más ricos del mundo desde una tienda de A Coruña", lo ensalza desde Estados Unidos Barrasa, donde él y Jorge compiten en el programa Launchpad de la empresa Stan, un campamento para fundadores de negocios creados en cuestión de días.

"Amancio tiene una mente extraordinaria y ha creado muchísima riqueza para el país. Escuchó a la calle antes que a los despachos, sabía lo que la gente quería y enseguida lo llevó a sus tiendas. Controló su cadena de principio a fin y creció con enorme constancia, sin atajos".

El resumen de virtudes que hace Barrasa es la receta mental, el impulso moral, con que su equipo de dos aspira entre 30 finalistas a construir un negocio desde cero hasta generar ingresos.

Una vez presentada su candidatura, superaron una entrevista tras otra hasta acabar entre el último grupo de aspirantes de todo el mundo. Solo cinco llegarán a la final tras un formato de eliminatoria durante dos semanas de retos grabados. Además de los 100.000 dólares, el premio incluye una posible inversión de un millón.

IA y LinkedIn

Amancio, el proyecto con el que Barrasa y Branger homenajean al fundador de Inditex, consiste en una agencia de LinkedIn que convierte un perfil en un canal de ventas con inteligencia artificial.

"Cada semana preparamos tres posts personalizados y los publicamos. Luego monitorizamos esas publicaciones en LinkedIn y e investigamos a las personas que interactúan. La IA nos dice si debemos escribirles y qué mensajes enviarles para conseguir una reunión", explica Barrasa.

Los contenidos publicados van dirigidos "a profesionales con marca personal, o con interés en tenerla, que quieren vender servicios o convertir su presencia en LinkedIn en clientes".

"Velocidad y obsesión por el cliente". Dos principios, destacan estos emprendedores, que creen que son máxima en la filosofía empresarial de Amancio Ortega y desean aplicar en su proyecto. "Sacamos producto rápido, lo probamos con gente real y corregimos sobre la marcha. Y cuidando el proceso entero".

El programa Launchpad se celebra hasta el 19 de octubre. Es la fecha que desafía a los jóvenes madrileños. Iván Barrasa, de 22 años, empezó a crear webs a los 9 y a programar a los 13. Es el responsable técnico de Amancio. Su perfil profesional incluye su presencia en la lista Forbes 30 Under 30 de Europa en 2026. Destaca en su currículo haber sido expulsado de tres colegios.

Su compañero Jorge Branger, de 27 años, se encarga del márketing y las ventas del proyecto. Autor del libro El Club del 1%, figura en la misma lista Forbes que Barrasa. Su mentor, Amancio Ortega, aparece desde marzo de este año en otro ranking superior de Forbes como la décima fortuna del mundo.