Imagen de la primera edición del Foro de Competitividad y Reindustrialización, celebrada en Santiago de Compostela en 2025 Cedida

Santiago acogerá el 20 de octubre un foro sobre el futuro y los retos de la industria gallega

La industria gallega tiene una nueva cita en Santiago de Compostela. El próximo martes 20 de octubre, el Bandalux Campus será el escenario del II Foro de Competitividad y Reindustrialización, una jornada que reunirá a representantes empresariales y especialistas de diferentes ámbitos para analizar los desafíos del sector y las oportunidades de crecimiento.

El encuentro, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), en colaboración con la Xunta de Galicia, el Círculo de Empresarios de Galicia, Nordés Club Empresarial y el Club Financiero de Santiago, se enmarca en la iniciativa Capacita Directivos.

La convocatoria llega en un momento de incertidumbre internacional, marcado por las tensiones geopolíticas, la dependencia de materias primas y suministros estratégicos y la necesidad de reforzar la capacidad productiva europea.

Ante este escenario, el foro buscará identificar las herramientas que pueden ayudar a las empresas gallegas a mejorar su competitividad, desde la incorporación de nuevas tecnologías hasta la diversificación de mercados y la eficiencia energética.

Geopolítica y energía, protagonistas del inicio de la jornada

La programación comenzará a las 09:40 horas con una conversación entre Eduardo Saldaña, codirector de El Orden Mundial, y Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano.

Ambos analizarán cómo influyen las tensiones internacionales y los cambios en los mercados energéticos sobre la actividad industrial, así como los riesgos derivados de la dependencia de recursos estratégicos.

A partir de las 10:30 horas, las intervenciones se centrarán en las estrategias que pueden aplicar las compañías para diferenciarse y ganar competitividad.

En este bloque participará Óscar González, director de IT & IA Technologies Division del Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), que abordará las aplicaciones de la tecnología y la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

También intervendrá Jorge Arteaga, consejero delegado de Bandalux, para hablar sobre la internacionalización como vía de crecimiento, mientras que María Luisa Romero, directora general de Palibex, analizará la importancia de la logística y las cadenas de suministro para mejorar la eficiencia de las empresas.

Proyectos gallegos con potencial de crecimiento

La última parte del foro, prevista para las 12:15 horas, estará dedicada a conocer iniciativas empresariales que están impulsando nuevas oportunidades industriales desde Galicia.

Entre los participantes estará Jordi Trias, presidente de Stolt Sea Farm, que expondrá los avances tecnológicos y las posibilidades de innovación en el sector de la acuicultura.

Por su parte, Esteban Raposo, consejero delegado de Toldos Gómez, compartirá la experiencia de su compañía en la creación de actividad económica desde el entorno rural.

La conexión entre investigación y desarrollo empresarial será otro de los asuntos abordados, de la mano de Carme Pampín, consejera delegada de Galchimia.

Completa este bloque José Luis Fernández, socio fundador y director general de Cofrico, Gradhoc y Arealva Group, que centrará su intervención en la eficiencia energética y sus aplicaciones en el tejido empresarial.

La jornada concluirá con un aperitivo destinado a facilitar el intercambio de experiencias y el establecimiento de contactos profesionales entre los asistentes.

Inscripción gratuita hasta completar aforo

La participación en el II Foro de Competitividad y Reindustrialización es gratuita, aunque las plazas están limitadas al aforo disponible.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la página web de APD, enviando un correo electrónico a noroeste@apd.es o llamando al 672 138 946.

Con esta segunda edición, el encuentro busca abrir un espacio de diálogo entre empresas, expertos e instituciones para analizar las transformaciones que afronta la industria gallega y las estrategias que pueden contribuir a su desarrollo en los próximos años.