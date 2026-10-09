Cobre San Rafael, seleccionado por la Comisión Europea como proyecto estratégico de extracción de cobre

El Proyecto Cobre San Rafael ha sido seleccionado hoy por la Comisión Europea como Proyecto Estratégico al amparo del Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas (CRMA), dentro de una convocatoria en la que fueron escogidos 46 proyectos en 16 Estados miembros, entre un total de 102 solicitudes presentadas.

Cobre San Rafael destaca que este reconocimiento de la Comisión Europea confirma el trabajo realizado durante años para construir un proyecto de excelencia técnica, ambiental y social que responda a las necesidades estratégicas de Europa, y subraya que Galicia tiene los recursos, el talento y la capacidad para ser un actor clave en la transición energética y en la autonomía industrial europea.

Galicia a la vanguardia de Europa

El cobre es un material clasificado por la Unión Europea como materia prima estratégica y crítica, esencial para las tecnologías limpias como vehículos eléctricos, energías renovables o redes inteligentes, así como para los sectores de la defensa y el aeroespacial.

Precisamente, el proyecto Cobre San Rafael contribuirá a reducir la dependencia europea de importaciones, uno de los objetivos marcados por la UE, posicionando a Galicia como territorio productor de cobre sostenible.

Esta es una de las razones por las que la selección del proyecto ubicado en Touro-O Pino (A Coruña) tiene relevancia. Este reconocimiento sitúa a la comunidad gallega en el centro de la estrategia europea de soberanía industrial y suministro de materias críticas.

El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, señaló que "con esta segunda tanda de proyectos estratégicos, Europa está intensificando sus esfuerzos como nunca antes para recuperar su soberanía sobre las materias primas críticas. Nuestro enfoque es sencillo: reducir la dependencia y aumentar la producción en Europa".

Reacciones al reconocimiento de Cobre San Rafael

En clave gallega la Cámara Oficial Mineira de Galicia ha valorado positivamente la noticia de la selección del proyecto para la mina de Touro de Cobre San Rafael como Proyecto Estratégico por parte de la Comisión Europea. “Este anuncio supone un respaldo relevante a la capacidad de Galicia para contribuir a los objetivos europeos de soberanía industrial y seguridad de suministro de materias primas críticas”, explican.

Sin embargo, las organizaciones Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción denuncian que los intentos de reabrir la mina de Touro-O Pino han causado, según declaraciones de los ecologistas, "numerosos impactos", tales como "contaminación del aire, el suelo y el agua con metales pesados, la contaminación continua del Río Ulla y daños a tramos históricos del Camino de Santiago".