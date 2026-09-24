Las instituciones respaldan al sector de la construcción en el VI Encuentro anual de Apecco en A Coruña

La Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña (Apecco) celebró este jueves su VI Encuentro anual, una cita que volvió a reunir a representantes del sector de la construcción y de las administraciones públicas en la provincia. El acto incluyó la entrega de distinciones a empresas y miembros de la asociación y sirvió para poner en valor la actividad de un sector considerado estratégico para la economía provincial.

En el encuentro participaron el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue. También estuvieron presentes las delegadas de la Xunta en A Coruña y Ferrol, Belén do Campo y Martina Aneiros, respectivamente.

La jornada tuvo como uno de sus momentos centrales la entrega de reconocimientos de Apecco, con la que la asociación quiso distinguir la trayectoria y la fidelidad de sus miembros y poner el foco en el trabajo desarrollado por las empresas constructoras de la provincia.

El encuentro estuvo precedido por la celebración de la Asamblea General de Apecco, que fue clausurada por María Martínez Allegue. Durante su intervención, la conselleira destacó la contribución del sector a la ejecución de proyectos, la generación de empleo y el desarrollo económico.

Allegue también puso el acento en la colaboración entre la Xunta y las empresas de la construcción, especialmente en ámbitos como la vivienda y las infraestructuras. En este sentido, señaló que las políticas públicas de vivienda están generando una importante actividad para el sector.

Como ejemplo, se refirió a las actuaciones que la Administración autonómica tiene actualmente en marcha en A Coruña, donde, según indicó, se están desarrollando más de 1.000 viviendas públicas con una inversión próxima a los 200 millones de euros.

La conselleira también repasó algunas de las principales actuaciones de infraestructuras impulsadas por la Xunta en la provincia, entre ellas la prolongación de la autovía de la Costa da Morte, la AG-59 y la conversión en autovía del corredor Brión-Noia.

En el acto también participaron representantes del gobierno local y estatal.

El VI Encuentro anual de Apecco se consolidó así como un punto de encuentro entre el tejido empresarial de la construcción y las administraciones, con el reconocimiento a las empresas y profesionales del sector como eje central del acto.