Bandalux inaugura en Santiago un complejo de 7.900 metros cuadrados para impulsar la innovación y eventos

Bandalux ha inaugurado oficialmente su nuevo complejo corporativo en Santiago de Compostela, un espacio de 7.900 metros cuadrados que nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para empresas, instituciones y profesionales. El acto ha contado con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

El nuevo edificio representa uno de los hitos más importantes en la historia de la compañía y busca convertirse en un espacio abierto a la empresa, la innovación, la formación y los grandes eventos, reforzando el posicionamiento de Galicia como un territorio preparado para acoger iniciativas de alcance nacional e internacional.

La apertura del complejo supone también un nuevo paso en el compromiso que Bandalux mantiene con Galicia desde hace más de cuatro décadas. La compañía consolida así su presencia en la comunidad con unas instalaciones concebidas para generar conocimiento y favorecer la colaboración entre empresas, profesionales e instituciones.

Un edificio pensado para generar actividad

Diseñado por el arquitecto gallego Mauro Lomba, el nuevo Edificio Bandalux destaca por una arquitectura inspirada en la naturaleza, donde diseño, funcionalidad y eficiencia energética conviven en un mismo concepto.

La fachada reproduce un bosque abstracto formado por una malla espacial y elementos textiles que generan un juego cambiante de luces y sombras, mejorando al mismo tiempo el comportamiento térmico del edificio mediante la regulación natural de la temperatura y la circulación del aire.

Acto inauguración nuevo campus de Bandalux Bandalux

El complejo cuenta con 7.900 metros cuadrados de edificación y está formado por dos edificios conectados mediante un patio central de 17 metros de altura, concebido como el corazón del proyecto. Este gran espacio actúa como punto de encuentro entre ambos edificios y como escenario para actividades empresariales, eventos y encuentros profesionales.

El edificio norte alberga el Bandalux Campus, el nuevo Experience Center y las áreas corporativas de la compañía. El edificio sur acoge el Lux Events Center, un edificio de más de 2.500 metros cuadrados concebido para la celebración de eventos.

Un campus para compartir conocimiento

El Bandalux Campus ha sido concebido como un centro internacional de formación, innovación y transferencia de conocimiento. En él se desarrollarán programas de capacitación técnica y comercial, presentaciones de producto, workshops y jornadas para arquitectos, interioristas, distribuidores y profesionales del sector.

El nuevo Experience Center será además el mayor showroom de la compañía, donde se podrán conocer las últimas soluciones de protección solar de Bandalux en un entorno en el que arquitectura, diseño y tecnología conviven.

Un centro de eventos para hasta 1.000 personas

Uno de los principales espacios del complejo es el Lux Events Center, concebido para albergar congresos, convenciones, conferencias, presentaciones de producto, formaciones, reuniones corporativas, exposiciones y celebraciones.

El centro cuenta con siete áreas versátiles y destaca especialmente un auditorio de 320 metros cuadrados, equipado con tecnología audiovisual, paneles acústicos sostenibles y acceso directo al patio central.

También dispone de dos grandes salas multifuncionales de 404 y 310 metros cuadrados, además de espacios de networking, terrazas y un gran patio cubierto.

En función de la configuración elegida, el complejo puede acoger hasta 1.000 asistentes, con el objetivo de convertirse en un nuevo referente para el turismo de reuniones y eventos en Santiago y atraer actividad empresarial y congresual a la ciudad.

Una apuesta por la sostenibilidad

La sostenibilidad ha sido uno de los ejes del proyecto desde su concepción. El edificio cuenta con la certificación BREEAM Excelente, una de las acreditaciones internacionales más reconocidas en construcción sostenible.

Entre las principales soluciones incorporadas destacan 148 paneles fotovoltaicos, un sistema de geotermia, ventilación cruzada y el aprovechamiento de la iluminación natural. También cuenta con tejidos Airpure, capaces de contribuir a la purificación del aire interior, una fachada de aluminio reciclado y materiales interiores de bajo impacto ambiental.

La inauguración del nuevo complejo simboliza también la consolidación del compromiso industrial de Bandalux con Galicia. Actualmente, la compañía genera empleo estable para más de 500 personas y opera en más de 80 países a través de sus oficinas y showrooms.

Además, cuenta con cinco plantas de producción propias en Europa y Estados Unidos, un departamento de I+D+i formado por 25 ingenieros y más de 50 patentes activas.

Con este nuevo proyecto, Bandalux amplía sus instalaciones y pone al servicio de Santiago un espacio destinado a impulsar la actividad económica, favorecer la colaboración empresarial y atraer iniciativas nacionales e internacionales.