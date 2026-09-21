Vegalsa-Eroski celebra en Galicia una década de su apuesta por la leche de ganadería local

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski conmemora una década de desarrollo de su modelo de leche de marca propia de origen local, una iniciativa puesta en marcha en 2016 con el objetivo de apoyar al sector primario, contribuir a la continuidad de las explotaciones ganaderas y ofrecer a las personas consumidoras una propuesta diferencial basada en la proximidad, la calidad y el origen.

Durante esta década, Vegalsa-Eroski ha comercializado más de 46 millones de litros de leche gallega, generando unas ventas superiores a 34 millones de euros, gracias a una colaboración con su proveedor de leche de marca propia, Grupo Leche Celta, y que involucra a un total de 260 ganaderías.

Esta gama está compuesta por la leche Semi Galicia Eroski, que representa el 42% de las unidades comercializadas, seguida de la leche Entera Galicia Eroski (37%) y de la leche Desnatada Galicia Eroski (20%). En 2025, la compañía incorpora la leche fresca Semi Eroski Galicia, que representa en torno al 1%, y, en mayo de este año, introdujo la leche fresca Entera Eroski Galicia.

Para conmemorar este décimo aniversario, la compañía organizó una visita a la explotación ganadera Tubío-Busto, una de las granjas implicadas en esta colaboración. En el recorrido estuvieron presentes el director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta de Galicia, José Balseiros Guinarte, el director general de Grupo Leche Celta, Javier Bretón, el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, y el ganadero de la explotación, Fernando Tubío, quien enseñó las instalaciones de esta empresa familiar que nació en Fontefría (Lousame) en el año 1976. En este lugar sigue afincada la granja, que cuenta con 300 vacas y un batch milking, un innovador sistema de ordeño de rebaño que les permite obtener una media diaria de 41 litros por animal.

Para culminar el evento, los asistentes se trasladaron al Hipermercado Eroski de Noia, donde el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, mostró la señalización destacada del producto gallego en los lineales y remarcó: "Hace diez años decidimos impulsar un modelo que nos permitiera conjugar nuestra apuesta por la marca propia con nuestros compromisos históricos: generar riqueza en el territorio, apoyar a los productores locales y ofrecer a nuestros clientes un producto de proximidad con todas las garantías de calidad. Hoy, ese proyecto es una realidad consolidada que sigue creciendo gracias a la confianza de los consumidores y su apuesta por el producto gallego".

Compromiso con la sostenibilidad y el territorio

La iniciativa nació en 2016 con un planteamiento innovador: ofrecer leche producida por ganaderos gallegos, reduciendo la huella de carbono en su distribución. Vegalsa-Eroski trabaja desde entonces con Grupo Leche Celta como proveedor para su marca propia, estableciendo acuerdos estables de colaboración a largo plazo que aportan seguridad tanto a la empresa como a las explotaciones ganaderas.

Grupo Leche Celta realiza el proceso de envasado y cuenta para este proyecto con un envase que está elaborado con plástico de origen vegetal, con un 88% de materiales de origen renovable y un 42% de reducción de CO2 respecto a la versión estándar, certificado por Carbon Trust. El producto se presenta en packs de cartón certificado FSC 100% reciclado, lo que garantiza su procedencia de bosques gestionados de forma sostenible. Además, desde 2021, la leche de marca propia Eroski también cuenta con certificado AENOR de bienestar animal, certificada bajo el estándar Welfair®.

Vegalsa-Eroski continuará apostando por la cooperación entre distribución, productores y el resto de los agentes de la cadena alimentaria para impulsar proyectos con vocación de permanencia que contribuyan al desarrollo del sector agroalimentario local y permitan ofrecer a las personas consumidoras una propuesta basada en la cercanía, la calidad y la confianza.