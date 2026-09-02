Vegalsa-Eroski aportará un millón de euros para apoyar el Xacobeo 2027

Imagen de la firma del acuerdo entre Vegalsa-Eroski y el Xacobeo 2027 en A Coruña Quincemil

Vegalsa-Eroski aportará un millón de euros al Xacobeo 2027 para apoyar su promoción, divulgación y desarrollo. El acuerdo se ha formalizado este miércoles en la sede central de la compañía en A Coruña y convierte a la empresa gallega de distribución alimentaria en patrocinador oficial de la próxima celebración.

El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, han sido los encargados de formalizar una alianza que dará continuidad a la colaboración de la compañía con el Xacobeo. La empresa ya participó en las ediciones de 1999, 2004, 2010, 2021 y 2022.

La aportación económica se distribuirá durante 2026, 2027 y 2028 y estará destinada a respaldar diferentes acciones relacionadas con el Xacobeo y con la difusión de los valores asociados al Camino de Santiago, el patrimonio, la cultura y el territorio gallego.

Una colaboración que se remonta a 1999

"Renovar el apoyo de Vegalsa-Eroski al Xacobeo nos permite reafirmar nuestro compromiso con la Comunidad que nos vio nacer como empresa", ha señalado Ferreño.

El director general ha destacado también la capacidad del Xacobeo para convertirse en un "motor de desarrollo clave para Galicia" desde el punto de vista cultural y turístico, así como el papel que pueden desempeñar las empresas en iniciativas relacionadas con la identidad, el patrimonio y la actividad económica del territorio.

Por su parte, Marcos Gómez Román ha puesto el foco en la colaboración entre instituciones y empresas para la organización de la próxima edición. "Desde la Xunta de Galicia impulsamos la celebración de un Xacobeo más participativo que incluya a toda la sociedad gallega: administraciones, empresas, asociaciones, promotores culturales, entidades sociales y la ciudadanía", ha señalado.

El comisario considera que la colaboración público-privada será "fundamental" para el desarrollo del Xacobeo 2027 y para extender su impacto al conjunto del territorio.

El Xacobeo llegará a sus establecimientos

Como parte del acuerdo, Vegalsa-Eroski utilizará también su red comercial y sus canales de comunicación para difundir el Xacobeo 2027 durante el periodo de celebración.

La campaña ya tiene presencia en las bolsas de la compra disponibles en sus establecimientos y se extenderá a las diferentes acciones publicitarias que la compañía desarrolle durante este periodo.

Vegalsa-Eroski cuenta actualmente con 252 establecimientos en Galicia bajo las enseñas Eroski, Autoservicios Familia y Cash Record. En el conjunto de Galicia, Asturias y Castilla y León, su red alcanza los 292 establecimientos.