Grupo Lence recupera el "Vente tú a Lugo" de Cupeiro para el IV Foro Activistas del Rural

Carteles de la campaña "Vente tú a Lugo" con la que Grupo Lence anuncia el IV Foro Activistas del Rural Cedida

La frase con la que Abraham Cupeiro consiguió llevar hasta Lugo parte de la grabación de la banda sonora de "Gladiator II" vuelve ahora a las calles de la ciudad. "Vente tú a Lugo" es el lema elegido por Grupo Lence para anunciar la cuarta edición del Foro Activistas del Rural, que se celebrará el próximo 1 de octubre en el Museo Interactivo da Historia de Lugo (MIHL).

La compañía ha recuperado la conocida expresión del músico lucense para lanzar la nueva convocatoria mediante una campaña de pegada de carteles. Una historia que tendrá, además, continuidad durante el propio foro: Cupeiro será el encargado de cerrar la jornada con una actuación.

El origen del lema se remonta a la participación del músico en la banda sonora de "Gladiator II". Cuando llegó el momento de grabar su parte, Cupeiro propuso al equipo de la superproducción que fuese este el que se desplazase hasta Lugo en lugar de viajar él. La propuesta salió adelante y parte de la música de la película terminó grabándose en la ciudad.

Ahora, el "Vente tú a Lugo" se transforma en una invitación para reunir a representantes del sector, instituciones y nuevas generaciones alrededor de los retos y oportunidades del medio rural.

Mujeres en el rural

Uno de los ejes centrales de la cuarta edición será el liderazgo femenino en el campo. Grupo Lence presentará durante el encuentro los resultados del II Observatorio Activistas del Rural, dedicado este año a analizar la realidad y el papel de las mujeres en este ámbito.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la recepción de los asistentes y continuará a las 10:30 con la bienvenida de la presidenta de Grupo Lence, Carmen Lence, y la apertura institucional. Está prevista la participación de la alcaldesa de Lugo, Elena Candia, además de otros representantes todavía por confirmar.

A las 11:15 horas se presentarán las conclusiones del observatorio, que darán paso a la mesa "Ellas sostienen el rural: liderazgo femenino en el campo". En ella participarán Eva D. Castro Outeiriño, presidenta de ONU Mujeres España; Anjhara Gómez Rodríguez, presidenta de Mulleres Líderes de Galicia; y Carmen Lence, entre otras ponentes pendientes de confirmar.

Política y educación

El futuro de los territorios rurales también llegará al terreno político. A partir de las 12:30 horas, representantes del PPdeG, PSdeG y BNG participarán en la mesa "El rural en la agenda política", centrada en los principales desafíos del sector y en el papel de las políticas públicas para generar oportunidades.

Los jóvenes tendrán también un espacio propio. A las 13:30 horas, estudiantes de las Escuelas Familiares Agrarias de Galicia (EFA) presentarán un decálogo con sus propuestas para el futuro del rural. Tras una pausa para un encuentro entre los participantes, la actividad se retomará a las 15:30 horas con una mesa sobre el papel de la educación para fijar población, generar oportunidades y favorecer el relevo generacional.

Los propios alumnos de las EFA serán los encargados de realizar, a partir de las 16:00 horas, una reflexión final sobre las cuestiones abordadas a lo largo del foro.

Cupeiro cerrará la jornada

Abraham Cupeiro volverá a tomar el protagonismo a las 16:15 horas. El músico pondrá el broche musical al IV Foro Activistas del Rural, cerrando así el círculo de una edición que utiliza como lema aquella invitación que años atrás llevó a un equipo de Hollywood hasta Lugo.

La jornada finalizará alrededor de las 17:00 horas. La asistencia será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente, y el plazo para reservar plaza ya está abierto.