A Coruña busca nuevas oportunidades para sus empresas en el mercado de la India

La Cámara de Comercio de A Coruña y la Embajada de la India han analizado este lunes nuevas oportunidades de colaboración para impulsar las relaciones comerciales entre el país asiático y las empresas de la provincia coruñesa.

El embajador de la India y el Principado de Andorra, Jayant N. Khobragade, mantuvo esta mañana un encuentro con el director general de la Cámara de Comercio de A Coruña, Manuel Galdo, en el que abordaron las relaciones económicas y comerciales entre India y Galicia.

Durante la reunión se puso de relieve el creciente peso de India, actualmente la quinta economía mundial, como uno de los mercados con mayor potencial para la internacionalización de las empresas gallegas. Su enorme población, el fuerte crecimiento económico y el desarrollo de sus sectores industrial y tecnológico convierten al país en un mercado de especial interés.

La Cámara coruñesa ya ha impulsado en los últimos meses el acercamiento entre ambos territorios. De hecho, un grupo de empresas indias del sector TIC visitó la provincia invitado por la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial y mantuvo diferentes reuniones en el Club Cámara Noroeste.

Más de 263 millones de euros de comercio entre Galicia e India

Las relaciones comerciales entre Galicia e India alcanzaron en 2025 un volumen superior a los 263 millones de euros. Las empresas gallegas exportaron al mercado indio productos por valor de 37,98 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron a 225,75 millones.

A Coruña tiene un peso especialmente relevante en estos intercambios. La provincia concentró el 48,86% de las exportaciones gallegas a India y el 41,08% de las importaciones procedentes de este país.

En concreto, las empresas coruñesas exportaron en 2025 productos por valor de 18,56 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 92,75 millones, situando el comercio bilateral de la provincia con India en 111,31 millones de euros.

Los datos de los primeros meses de 2026 apuntan, además, a un incremento de los intercambios. Entre enero y abril, las exportaciones gallegas hacia India aumentaron un 21,61% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las importaciones crecieron un 39,59%.

En la provincia de A Coruña, el crecimiento fue todavía mayor: las exportaciones aumentaron un 31,27% y las importaciones se dispararon un 67,84%.

Construcción, alimentación, tecnología y energía

En 2025 fueron doce empresas gallegas las que exportaron a India, pertenecientes a sectores muy diversos como la construcción y la industria, alimentación y bebidas, acuicultura y biotecnología, tecnología, energía, equipamiento urbano y textil.

El objetivo es seguir ampliando esta presencia empresarial y equilibrar la balanza comercial, aprovechando las oportunidades que ofrece uno de los mercados con mayor población y crecimiento económico del mundo.