La Xunta impulsa la plataforma logística de Mandiá en Ferrol con el plan para su suelo industrial

La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso para el desarrollo de la futura Plataforma Logística Empresarial y Portuaria de Mandiá, en Ferrol, con la adjudicación de la redacción del Plan Estructurante de Ordenación de Suelo Empresarial (PEOSE), el documento que definirá la ordenación de este nuevo ámbito industrial.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, y el gerente de Xestión do Solo de Galicia (Xestur S.A.), Diego Toja, visitaron este lunes los terrenos donde se ubicará la plataforma y anunciaron que el contrato ha sido adjudicado a la empresa Antea Iberolatam por un importe superior a 199.700 euros, más IVA. La empresa dispondrá de un plazo de 24 meses para elaborar el documento.

Según explicó Aneiros, el nuevo espacio industrial contará con más de 1,6 millones de metros cuadrados, una superficie destinada a favorecer la implantación de nuevas empresas y a impulsar el crecimiento económico de la comarca de Ferrolterra.

La representante autonómica destacó además la ubicación estratégica del futuro parque empresarial, al disponer de acceso directo a la autovía AG-64 (Ferrol-Vilalba), encontrarse a menos de un kilómetro de la N-655 y situarse a apenas siete kilómetros del puerto de Ferrol.

Responder a la demanda de suelo empresarial

La futura plataforma logística nace con el objetivo de dar respuesta a la demanda de suelo industrial existente en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Según los datos facilitados por la Xunta, actualmente solo quedan disponibles 140.784 metros cuadrados en los 14 parques industriales activos de la zona, que suman en conjunto más de 4,3 millones de metros cuadrados de superficie útil.

Con este proyecto, el Gobierno gallego busca ampliar la oferta de suelo empresarial en Ferrol y reforzar el atractivo de la comarca para la llegada de nuevas inversiones y actividades económicas.