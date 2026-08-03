La patronal de Ferrol ensalza el proyecto de Indra en As Pontes (A Coruña) por su "efecto tractor"

El proyecto que la multinacional tecnológica Indra ha anunciado en As Pontes, una nueva planta de fabricación de vehículos militares, entusiasma al empresariado gallego. Después de que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) calificase el proyecto como "excelente noticia" para la "reindustrialización" de la comunidad, la patronal de Ferrolterra, Eume y Ortegal, Cofer, lo considera una "inversión estratégica que contribuirá al desarrollo industrial, tecnológico y económico de toda la comarca".

"Para Cofer, esta decisión supone un importante respaldo al potencial industrial de As Pontes y de Ferrolterra, reforzando el posicionamiento del territorio como uno de los principales polos industriales, tecnológicos y de defensa del noroeste peninsular", destaca la confederación.

"La llegada de Indra tiene además un claro efecto tractor, capaz de atraer nuevas inversiones, favorecer la implantación de empresas complementarias y generar empleo de calidad y estable", añade Cofer.

La patronal apela ahora a que todas las administraciones trabajen "de forma coordinada" para facilitar el desarrollo del proyecto mediante la agilización de los procesos necesarios y "garantizando las infraestructuras y servicios que permitan maximizar su impacto en la economía local".

En sintonía con la CEG, Cofer reitera su compromiso de colaboración para que una iniciativa como la de Indra "contribuya a consolidar el proceso de reindustrialización de la comarca y a generar nuevas oportunidades para las empresas y profesionales de Ferrolterra, Eume y Ortegal".

La patronal gallega hizo una lectura del proyecto en la que pone en valor la reutilización de suelo industrial ya disponible "tras el declive de la actividad térmica"; la consolidación del eje Ferrol-As Pontes-Vigo como un corredor de industria tecnológica y de defensa; y la complementariedad de activos ya existentes en Galicia, que "encaja con el aumento del gasto europeo en defensa y la política industrial impulsada por el Ministerio de Defensa".

Inversión y empleo

Entre las características del proyecto de Indra, Cofer destaca la inversión de 18 millones de euros y la creación de entre 70 y 120 empleos directos, además de generar importantes oportunidades para las empresas auxiliares vinculadas al metal, la ingeniería, la logística, los servicios industriales y las nuevas tecnologías.

La multinacional avanzó la semana pasada que ha adquirido unos terrenos de más de 50.000 metros cuadrados con una superficie construida de casi 15.000 para implantar la nueva instalación.

Está previsto que el centro de As Pontes asuma la integración de los vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas que Indra desarrollará para las Fuerzas Armadas españolas.