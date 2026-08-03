Grupo Lence roza los 297 millones de facturación tras crecer un 4,2% en 2025

Grupo Lence cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 296,86 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2% respecto al año anterior. La empresa familiar, una de las principales compañías lácteas de España, atribuye esta evolución al crecimiento de su actividad, la mejora de la eficiencia industrial, la innovación y la consolidación de su modelo de negocio.

La presidenta de la compañía, Carmen Lence, destacó que los resultados se han conseguido "en un entorno exigente gracias a una estrategia basada en la innovación, la eficiencia y el compromiso con las personas que forman parte del proyecto, desde nuestro equipo hasta los ganaderos con los que trabajamos cada día".

Durante 2025, el volumen de producto elaborado y comercializado por el grupo aumentó un 5,24%. Entre las distintas marcas, Optimilk volvió a situarse como uno de los principales motores del crecimiento, al registrar un incremento del 25,8% en volumen, mientras que Leyma y Río de Galicia mantuvieron su posicionamiento en sus mercados de referencia.

La compañía también mantuvo un equilibrio entre la fabricación para marca de distribuidor y sus propias enseñas. El 57% de la actividad correspondió a marca blanca, frente al 43% de marcas propias.

Plan de inversiones de 20 millones

Grupo Lence continuó durante 2025 con el desarrollo de su plan estratégico 2025-2027, dotado con 20 millones de euros para reforzar su capacidad industrial. A lo largo del ejercicio ejecutó inversiones por 5,9 millones de euros, destinadas principalmente a incorporar nueva maquinaria, modernizar procesos productivos, mejorar la eficiencia de las plantas y desarrollar nuevos formatos y líneas de producto.

La empresa considera que estas actuaciones permitirán incrementar la flexibilidad de sus instalaciones y responder con mayor rapidez a las necesidades del mercado.

Además, el pasado año reforzó su estructura directiva con el nombramiento de Miguel Gómez como nuevo consejero delegado de Leche Río, dentro de su estrategia de consolidación organizativa y crecimiento.

Crece la plantilla

El grupo finalizó 2025 con 249 trabajadores, frente a los 220 del ejercicio anterior, lo que supone la incorporación de 29 nuevos profesionales. De ellos, 62 son mujeres y 15 ocupan puestos de responsabilidad.

Para Carmen Lence, "el crecimiento de Grupo Lence no se entiende sin el compromiso, la profesionalidad y el talento de quienes forman parte del proyecto. Apostar por las personas es apostar por el futuro del grupo".

Más de 250 ganaderías gallegas

Grupo Lence mantiene relaciones comerciales estables con más de 250 explotaciones ganaderas de Galicia y continúa transformando en la comunidad autónoma la totalidad de la leche que recoge.

"Nuestro compromiso con el rural pasa por mantener toda la cadena de valor en Galicia. La totalidad de la leche que recoge Grupo Lence es de origen gallego y se transforma íntegramente en Galicia, lo que nos permite generar riqueza, empleo y futuro en nuestro territorio", subrayó la presidenta de la empresa.

Un año marcado por el 50 aniversario

El ejercicio también estuvo marcado por la celebración del 50 aniversario de Grupo Lence, una efeméride con la que la compañía puso en valor su trayectoria como empresa familiar gallega y su vinculación con el sector ganadero.

Entre las iniciativas impulsadas durante el año destacan el homenaje a las ganaderías que han formado parte de su historia, la creación del mural "Espíritu de superación", el lanzamiento del Aula Lence en la EFA Fonteboa para favorecer la formación y el relevo generacional en el medio rural, así como la celebración del III Foro y el I Observatorio de Activistas del Rural, centrados en analizar los retos del territorio gallego.

Durante 2025, además, Carmen Lence fue incluida por Forbes entre las directivas destacadas, un reconocimiento que la compañía considera un impulso a la visibilidad del liderazgo femenino en el sector agroalimentario.