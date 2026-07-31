La gallega Jealsa Foods facturó 825 millones de euros en 2025, un 5,6% más que en 2024

Jealsa Foods facturó el año pasado 825 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% respecto a 2024 (con 781 millones). Este dato, junto al cash flow de 60 millones, "refleja la estabilidad y la capacidad de la conservera para mantener el crecimiento de su actividad en un entorno económico y sectorial exigente", según traslada en un comunicado.

Europa concentra el 85% de la facturación de la empresa gallega, consolidándose como su principal mercado gracias a transacciones con España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal y Países Bajos. Esto pone de manifiesto la relevancia del mercado europeo dentro de la actividad de la compañía y su integración en una industria agroalimentaria sometida a elevados requisitos de calidad, seguridad alimentaria, eficiencia y sostenibilidad.

La conservera, además, destaca la alianza que mantiene con Mercadona, "referente de la distribución en España y con más de 70 tiendas en Portugal", que proporciona previsibilidad al negocio de Jealsa, favoreciendo su evolución y capacidad de crecimiento.

El segundo mercado más importante para el Grupo es el sudamericano, sobre todo Chile y Brasil. La empresa también desarrolla operaciones en diferentes países del resto del mundo, como Estados Unidos, México, Vietnam, Japón o Venezuela.

Inversiones

Jealsa destinó en 2025 un total de 40 millones de euros a inversiones orientadas principalmente a la dotación del nuevo centro logístico construido en Bodión.

Con capacidad para 26.678 palets, este nuevo almacén cuenta con importantes innovaciones tecnológicas como la utilización de vehículos guiados por raíles (RGV) y vehículos guiados automáticamente (AGV) que permiten una mayor agilidad en la preparación de pedidos, mayor seguridad para los trabajadores y una monitorización en tiempo real del 100% de la instalación (estado de funcionamiento, stocks, capacidad disponible...).

La conservera, además, ha sido una de las beneficiarias del Perte del Mar con una subvención de cinco millones de euros. Esta cantidad supone el 41% de la inversión que la compañía boirense está acometiendo en el proyecto de automatización del proceso de descongelado de lomos de atún.

"Este esfuerzo inversor permite reforzar su estructura industrial, mejorar sus procesos y responder a las necesidades de un sector en permanente transformación", indica Jealsa en un comunicado.

La aportación económica se completa con el pago de 55 millones de euros a las arcas públicas.

"La contribución fiscal, junto con la inversión productiva, el empleo y la actividad generada para proveedores y empresas auxiliares, constituye una de las principales vías mediante las que la compañía contribuye al desarrollo de los territorios en los que está presente"., indica en el comunicado, en el que concreta que esta relación con el tejido empresarial contribuye a generar actividad económica más allá de los propios centros de trabajo de la compañía.

3.600 profesionales

Jealsa Foods cuenta actualmente con una plantilla de 3.600 profesionales, "cuyo conocimiento, experiencia y compromiso resultan esenciales para el funcionamiento de la organización".

"Para Jealsa, las personas son su principal activo y trabajamos para favorecer su desarrollo a través de programas de formación, conciliación y promoción interna. Hoy en día, la cualificación y la experiencia de los equipos constituyen factores especialmente relevantes en una actividad industrial como la nuestra", recoge el comunicado.

La conservera, por otro lado, articula su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial a través de WeSea, un programa que reúne las actuaciones de la compañía en cinco ejes, destacando los ámbitos social y ambiental.

En su vertiente social, el programa impulsa iniciativas relacionadas con la inclusión, la educación, la cultura, la salud, el deporte y la inserción laboral. Actuaciones sociales vinculadas al territorio en colaboración con entidades locales y el apoyo a proyectos con impacto directo sobre las personas y las comunidades.