Gadisa abre un nuevo Claudio Express en Ortigueira (A Coruña)

Gadisa Retail continúa ampliando su red de establecimientos franquiciados con la apertura de un nuevo Claudio Express en el municipio de Ortigueira (A Coruña). El punto de venta se encuentra en la localidad de Mera, dentro de un complejo con gasolinera situado en el kilómetro 33 de la carretera AC-862, que conecta Ferrol y Ortigueira.

El nuevo establecimiento dispone de una superficie comercial de 60 metros cuadrados y ofrece alrededor de 600 referencias de alimentación, droguería e higiene. Además, comparte instalaciones con una estación de servicio, un punto de venta de gas butano y un servicio de cafetería.

Según ha informado la compañía, el nuevo Claudio Express mantendrá un amplio horario de apertura durante todo el año con el objetivo de facilitar compras rápidas y de proximidad tanto a vecinos como a conductores que transitan por la zona.

La puesta en marcha del complejo ha permitido crear cuatro puestos de trabajo, contribuyendo al empleo local y al desarrollo económico del municipio.

En la jornada de inauguración participaron el alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín; las concejalas Joaquina Piñeiro y Elisa Dorna; los responsables del Grupo Ortegal Oil, Antonio y María López Rubal; y representantes de Gadisa Retail.