Hijos de Rivera y la Xunta firman un acuerdo para impulsar el Xacobeo 2027 con 12 millones de euros

Alfonso Rueda y José María Rivera, en la firma del acuerdo de colaboración de Hijos de Ribera con el Xacobeo 2027 Cedida

La corporación Hijos de Rivera firma un acuerdo con la Xunta de cara al Xacobeo 2027. En esta ocasión, la colaboración permitirá la promoción y divulgación de este acontecimiento excepcional con una inversión que asciende a 12 millones de euros, más del doble de lo aportado en el último Año Santo 2021.

El acto tuvo lugar en el auditorio de la sede global de la corporación, en A Coruña, con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera.

Rivera destacó que se trata de "un paso importante en un camino que recorreremos junto a la Xunta de Galicia para hacer del Xacobeo 2027 un proyecto compartido que proyecte Galicia al mundo". Durante su intervención, subrayó el vínculo de la compañía con la comunidad gallega y aseguró que "el Xacobeo nos ancla como marca", al tiempo que defendió que el Camino de Santiago "nos hace recordar nuestros orígenes" y permite seguir "abriendo Galicia al mundo".

El presidente ejecutivo de la corporación insistió además en la visión de largo plazo de la empresa y señaló que el éxito del próximo Año Santo no debe medirse únicamente por el número de peregrinos o de actividades programadas, sino por "el impacto positivo" que sea capaz de generar en toda la comunidad. "Queremos contribuir a que quienes nos visiten quieran volver y a que quienes nacimos aquí nos sintamos todavía más orgullosos de nuestra tierra", afirmó.

Asimismo, puso el foco en la creciente internacionalización del Camino y recordó que el 69 % de los peregrinos que han llegado a Santiago en lo que va de año son extranjeros. En este sentido, comparó esa presencia internacional con la propia estrategia de la compañía, que busca "poner semillas en muchos países y continentes" sin perder de vista sus raíces gallegas.

"Acompañando un proyecto de Galicia"

Por su parte, Alfonso Rueda reivindicó la colaboración público-privada como un elemento clave para el éxito del Xacobeo 2027 y destacó que Hijos de Rivera es la primera empresa con la que la Xunta formaliza un acuerdo de patrocinio para el próximo Año Santo.

El presidente gallego agradeció el respaldo de la compañía desde el principio, recordando que estuvo presente en la primera edición del Xacobeo cuando se abrió la ronda de patrocinadores "acompañando un proyecto de Galicia" en un momento en el que otras empresas aún mostraban dudas. "Pocas cosas hay tan gallegas como Estrella Galicia y el Xacobeo", afirmó. "Ambas representan la marca Galicia y contribuyen a proyectarla internacionalmente", añadió.

Rueda también restó importancia a que el éxito del evento se mida únicamente por el volumen de visitantes y defendió que lo relevante es el tipo de experiencia que viven quienes llegan a Galicia. "No es tan importante el número de visitantes, sino que la gente nos visite", señaló, antes de recordar que en 2025 se alcanzó un récord histórico de compostelas y que 2026 avanza hacia una nueva cifra récord, aunque precisó que no todos los peregrinos solicitan este documento.

En la última edición del Xacobeo, celebrada entre 2021 y 2022, se desarrollaron más de 7.000 actividades culturales y artísticas en 312 escenarios repartidos por toda Galicia. Además, durante 2025 recogieron la Compostela 530.987 peregrinos y, en el primer semestre de 2026, ya lo han hecho más de 268.000 personas, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Según la Oficina de Acogida al Peregrino, el 69 % de quienes han llegado a Santiago en los seis primeros meses del año proceden del extranjero, con visitantes de más de 170 países. Estados Unidos encabeza el ranking internacional, seguido de Italia y Portugal, una tendencia que refuerza las expectativas de alcanzar cifras récord durante el Xacobeo 2027.