Ferrol se convertirá este septiembre en el epicentro de la sostenibilidad empresarial

Congreso de AJE en Ferrol en el 2025 recibiendo unas Meninas en honor al festival Meninas de Canido Cedida

AJE Galicia, Fundación Repsol y CEAJE celebrarán el próximo 8 de septiembre, en Exponav (Ferrol), la jornada 'Claves empresariales para liderar la transición ecológica', un encuentro que reunirá a algunas de las principales entidades y empresas del país para abordar el papel de la sostenibilidad como motor de competitividad, innovación y crecimiento empresarial.

Durante una mañana, Ferrol se convertirá en el punto de encuentro de profesionales, organizaciones e instituciones comprometidas con la transformación del tejido empresarial hacia modelos de negocio más sostenibles, ofreciendo un espacio para el intercambio de experiencias, el análisis de tendencias y la presentación de casos de éxito. La asistencia será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción a través del siguiente formulario.

La jornada arrancará a las 11:00 horas con una apertura institucional, tras la cual tendrá lugar una primera mesa redonda en la que representantes de distintas entidades y organizaciones especializadas analizarán cuestiones estratégicas para las empresas como la descarbonización, las certificaciones en sostenibilidad, la financiación de proyectos responsables, la gestión del riesgo y las oportunidades que ofrece la transición ecológica para mejorar la competitividad empresarial.

Tras un coffee break, que favorecerá el networking entre los asistentes, Fundación Repsol ofrecerá una ponencia en la que se abordará el papel de la sostenibilidad y la transición energética como elementos clave para la transformación empresarial, compartiendo su visión y experiencia en este ámbito.

La programación continuará con una segunda mesa redonda centrada en casos de éxito empresariales del territorio, en la que empresas gallegas compartirán cómo han integrado la sostenibilidad en su estrategia de negocio y el impacto que esta transformación ha tenido en su actividad, demostrando que el compromiso ambiental también representa una oportunidad para innovar, crecer y generar valor.

Próximamente se darán a conocer los/as ponentes que formarán parte de las mesas redondas y de la ponencia de Fundación Repsol, así como los detalles de la programación completa de la jornada.

La jornada finalizará con una clausura institucional, poniendo el broche a un encuentro concebido para acercar a las empresas herramientas, conocimiento y experiencias que les permitan afrontar con mayores garantías los desafíos de la transición ecológica.

Con esta iniciativa, AJE Galicia, CEAJE y Fundación Repsol reafirman su compromiso con el impulso de un ecosistema empresarial más competitivo, resiliente y sostenible, promoviendo espacios de colaboración entre empresas, administraciones y entidades especializadas que contribuyan a acelerar la transformación del tejido productivo gallego.