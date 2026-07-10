La Xunta comunica a Altri el archivo definitivo del proyecto en Palas de Rei (Lugo): "Es inviable"

La Consellería de Economía e Industria ha comunicado a Altri el archivo "definitivo y firme" del proyecto previsto para Palas de Rei (Lugo) al considerar que las alegaciones presentadas por la empresa lusa son "inadecuadas e insuficientes" y que la factoría es "inviable" en las condiciones planteadas.

Así lo ha comunicado este mediodía la responsable del departamento autonómico, María Jesús Lorenzana, en declaraciones a los medios. La conselleira de Economía e Industria, en todo caso, ha precisado que se trata de una resolución administrativa y que cabe presentar un recurso contra ella.

El proceso de archivo de este proyecto fue iniciado en febrero de este año debido a la falta de conexión eléctrica. La exclusión de la subestación necesaria de la planificación eléctrica del Gobierno central fue el factor determinante para que la Xunta diese este paso.

La empresa disponía de tres meses para alegar este proceso y plantear otra forma de conexión eléctrica. Greenfiber, filial de Altri, alegó la decisión señalando que el enchufe no es "imprescindible" al mismo tiempo que confirmaba que ya había pedido otra conexión.

El Gobierno gallego, sin embargo, continuará con el archivo previsto. "Estas alegaciones no las consideramos adecuadas o suficientes para estimar lo que pretenden, que es continuar con el expediente. Por tanto, venimos de resolver de modo definitivo y firme por parte de la Xunta ese archivo del expediente de Altri", señaló Lorenzana.

Sin posibilidades de salir adelante

Preguntada por los medios, la conselleira de Economía e Industria negó tener conocimiento sobre la posibilidad de que Altri comience otro proyecto en Galicia.

"La empresa lo que intenta es continuar con el procedimiento que tiene iniciado y que tiene una solución técnica muy concreta, que es una conexión eléctrica a la subestación de Palas de Rei. Esa subestación no está prevista en el borrador de planificación, ya muy avanzado, que el Ministerio tiene previsto aprobar a finales de año", indicó Lorenzana.

"El proyecto actual que está tramitando la compañía es inviable al no tener esa conexión eléctrica. El archivo es definitivo", insistió la conselleira de Economía e Industria.

La declaración de impacto ambiental, por otro lado, tiene un plazo de caducidad de cuatro años. "Lleva un año y pico de vigencia, con lo que parece que este proyecto no tiene muchas posibilidades, por no decir ninguna, de salir adelante", reiteró Lorenzana.

Manifestaciones

La planta de Altri en Palas de Rei generó un gran revuelo social, con manifestaciones multitudinarias en Galicia. La ciudadanía aseguraba que la instalación de la planta en Palas de Rei tendría consecuencias irremediables para el medio, por lo que pedían su paralización.

"Estamos aquí para defender que los recursos que tenemos sean para nuestras hijas e hijos y no para que acaben en la mano de empresas que lo únicos que nos traen es pobreza y robar nuestros recursos a cuenta de lo que sea", aseguiró la portavoz de Ulloa Viva, Marta Gontá, en el inicio de la multitudinaria movilización del pasado mes de diciembre en Santiago.