Esto es lo que cobrarán Marta Ortega y García Maceiras con la actualización de salarios de Inditex

La junta general de accionistas de Inditex ha aprobado esta mañana una actualización de las remuneraciones de la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega; el consejero delegado, Óscar García Maceiras; y los miembros del consejo de administración para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

La multinacional textil justifica la revisión salarial debido a los "excelentes" resultados obtenidos entre 2021 y 2025, además de por el desempeño operativo y la creación de valor para los accionistas en un contexto económico marcado por la volatilidad financiera, la incertidumbre y el aumento de los costes, aspectos mencionados en el desarrollo de la junta.

Con la aprobación de esta actualización, la retribución fija anual de Óscar García Maceiras pasará de 2,5 millones a 2,95 millones de euros a partir del 1 de febrero de 2027. Este incremento, según Inditex, supone una subida anualizada del 3,7% respecto a la política retributiva aprobada en 2022 y se mantendrá sin cambios durante la vigencia del nuevo plan.

De acuerdo con la documentación expuesta en la junta, la presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega, verá incrementada su remuneración, elevando su asignación anual de 900.000 euros a 1,05 millones de euros a partir de 2027, lo que representa un aumento anualizado del 3,5% desde su nombramiento en 2022.

La comisión de Retribuciones considera que esta actualización refleja la relevancia institucional y estratégica del cargo en una compañía con la dimensión internacional de Inditex. Destaca que durante los últimos años el grupo ha reforzado su posicionamiento global y la proyección internacional de sus marcas bajo la presidencia de Ortega.

La actualización de remuneraciones incluye una subida para el resto de integrantes del consejo de administración. El importe por pertenencia al órgano pasará de 100.000 a 150.000 euros anuales.

El consejo de administración de Inditex está compuesto en un 50% por hombres y un 50% por mujeres, con lo que mantiene una composición "plenamente alineada con los más altos estándares de diversidad de género y equidad", según ha indicado el secretario general del consejo, Jaime Monteoliva, en el marco de la entrada en vigor de la nueva normativa sobre representación paritaria en los órganos de administración de las sociedades cotizadas.