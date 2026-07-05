Más de 200 profesionales se darán cita en Santiago en el II Foro de Innovación y Emprendimiento

El encuentro, organizado por APD y la Xunta, se celebrará el 10 de julio en el Bandalux Campus con ponencias, mesas de diálogo y espacios de networking

Santiago de Compostela acogerá el próximo 10 de julio el II Foro de Innovación y Emprendimiento, una cita organizada por APD y la Xunta de Galicia en el marco del Programa Capacita Directivos, que reunirá a directivos, empresas y profesionales en el Bandalux Campus para abordar los principales retos y oportunidades en torno a la innovación y la creación de valor empresarial.

El encuentro, que se desarrollará entre las 09:00 y las 14:00 horas, finalizará con un espacio de networking a partir de las 14:10 horas. La organización plantea esta segunda edición como un foro de inspiración, aprendizaje y conexión entre empresas consolidadas, startups y agentes del ecosistema innovador gallego.

El foro parte de la idea de que la innovación y el emprendimiento actúan como motores complementarios del desarrollo empresarial. Mientras la primera impulsa la reinvención de las organizaciones y sus procesos, el segundo aporta la capacidad de crear nuevos proyectos y abrir nuevas vías de crecimiento.

En este contexto, el II Foro de Innovación y Emprendimiento busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimiento, la generación de ideas y la conexión entre talento, empresa y territorio.

Un programa con referentes del ámbito empresarial, académico e institucional

La jornada contará con un programa estructurado en ponencias, mesas de diálogo y espacios de networking, con la participación de más de 20 expertos del panorama innovador y emprendedor.

Entre las principales intervenciones destacan la ponencia de Guido Stein, profesor de IESE Business School, sobre la innovación en el contexto actual, así como una mesa sobre innovación abierta con representantes de APD e IBM.

El programa también incluirá sesiones dedicadas a la innovación desde empresas consolidadas, con directivos de compañías como Carelife Solutions (Corp. Telefés), Astilleros Gondán o Amazon, además de un panel sobre emprendimiento con impacto protagonizado por fundadores y CEO de startups y empresas innovadoras.

Asimismo, habrá un bloque específico dedicado al emprendimiento sénior y la segunda carrera directiva.

La clausura institucional correrá a cargo de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana.

Entrada gratuita previa inscripción

El foro cuenta con la colaboración de diversas entidades del tejido empresarial, tecnológico y académico gallego, reforzando su vocación de convertirse en un punto de encuentro entre industria, conocimiento y emprendimiento.

La jornada incluirá una pausa para el café destinada al networking empresarial y finalizará con un aperitivo para los asistentes y los ponentes. La asistencia será gratuita y la inscripción puede realizarse a través de la web de APD o contactando con la organización.