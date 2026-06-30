Inditex destina 13 millones a reforzar la seguridad de los refugiados rohingya en Bangladesh

Inditex y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, han renovado su alianza estratégica para continuar apoyando a las personas refugiadas y desplazadas forzosamente en distintas regiones del mundo. El nuevo acuerdo, vigente hasta 2028, contempla una inversión de 13 millones de euros destinada a mejorar las condiciones de vida de cerca de 1,2 millones de personas refugiadas rohingya en Cox's Bazar, Bangladesh, uno de los mayores campos de refugiados del planeta.

El convenio, firmado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, da continuidad a una colaboración iniciada en 2020 y refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la protección de las comunidades desplazadas.

La financiación permitirá desarrollar un proyecto basado en un enfoque de Planificación Integral de Asentamientos, orientado a mejorar la seguridad de las comunidades, facilitar su reubicación en zonas menos expuestas a riesgos y reforzar infraestructuras esenciales. El programa incorpora además medidas específicas de adaptación al cambio climático para hacer frente al aumento de fenómenos meteorológicos extremos en una de las zonas humanitarias más vulnerables del mundo.

Cox's Bazar alberga a cientos de miles de refugiados rohingya y está especialmente expuesto a deslizamientos de tierra, inundaciones, olas de calor y tormentas eléctricas, riesgos que se ven agravados por la elevada densidad de población de los asentamientos. El objetivo del proyecto es reducir esa vulnerabilidad mediante soluciones más sostenibles y resilientes.

El acuerdo también amplía la colaboración en materia de ayuda humanitaria. Durante los próximos tres años, Inditex donará 7,5 millones de prendas de ropa y calzado que serán distribuidas entre personas refugiadas en países como Uganda y Chad. Además, la compañía aportará otros 2 millones de euros para cubrir los costes logísticos de estas entregas.

Desde el inicio de su colaboración en 2020, Inditex y ACNUR han proporcionado cerca de nueve millones de artículos de ropa, calzado y bienes para el hogar a 2,7 millones de personas refugiadas en todo el mundo.

Mejoras en los asentamientos

El Alto Comisionado de ACNUR, Barham Salih, destacó que esta alianza refleja el papel que puede desempeñar el sector privado en el apoyo a las personas refugiadas y a las comunidades de acogida. Según explicó, los recursos contribuirán a reforzar la seguridad y la resiliencia climática de los refugiados rohingya, al tiempo que permitirán atender sus necesidades más urgentes y avanzar hacia un futuro con mayores oportunidades.

Por su parte, Óscar García Maceiras subrayó que el apoyo a las personas refugiadas forma parte de la estrategia de inversión en la comunidad de Inditex. El directivo recordó que la compañía lleva más de dos décadas colaborando con organizaciones sociales en proyectos de cooperación internacional y ayuda humanitaria dirigidos a personas refugiadas y desplazadas en África, Asia, América Latina y Europa.

La colaboración entre Inditex y ACNUR va más allá de la aportación económica y de las donaciones de productos. Ambas organizaciones trabajan conjuntamente para mejorar la seguridad y las condiciones de vida en los asentamientos de refugiados, impulsar medidas de adaptación climática, favorecer la inclusión laboral de las personas desplazadas y desarrollar iniciativas pro bono que permitan aplicar el conocimiento y la experiencia del sector privado a soluciones humanitarias más eficientes y sostenibles.

Las aportaciones de Inditex proceden, entre otras fuentes, de los fondos recaudados mediante el cobro de bolsas y sobres de papel implantado en 2021 para fomentar el uso de alternativas reutilizables, una iniciativa que forma parte de los proyectos medioambientales impulsados por la compañía en colaboración con distintas organizaciones.