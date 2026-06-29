La gallega Carmen Lence, nueva presidenta del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre España

La presidenta de Grupo Lence, la gallega Carmen Lence, acaba de ser nombrada presidenta del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre España, cargo al que accederá el próximo 23 de julio.

Lence sustituye así a Atanasio Naranjo, que ha sido presidente de este órgano desde el 2018 hasta su jubilación.

Este consejo de Mapfre agrupa a empresas destacadas del sector agropecuario, de la distribución y asociaciones agrarias y tiene como objetivo poner en valor el sector primario.

"Es un honor asumir la presidencia del Consejo Asesor Agropecuario de Mapfre España. Afronto esta etapa con la voluntad de contribuir al fortalecimiento de un sector estratégico que genera riqueza, empleo y oportunidades en el medio rural. Creo firmemente en la colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones agrarias para seguir construyendo un campo más innovador, sostenible y atractivo para las nuevas generaciones”, ha señalado Carmen Lence en un comunicado remitido por la compañía.

Además de presidenta del Grupo Lence, al que pertenece Leche Río, desde 2019, Carmen Lence ha formado parte de este consejo durante cuatro años. Además, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Santiago, con formación de posgrado en Reino Unido, Estados Unidos y el IE Business School.

Su trayectoria se completa con una etapa internacional como consultora, executive coach y profesora en instituciones como la Universidad de California Berkeley.