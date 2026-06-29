Gadis lanza la séptima edición de su concurso de microrrelatos en Galicia

La cadena de supermercados ha abierto el plazo de participación de la séptima convocatoria de este certamen literario

La creatividad vuelve a tener cita este verano con una nueva edición del concurso de microrrelatos de Gadis. La cadena de supermercados ha abierto el plazo de participación de la séptima convocatoria de este certamen literario, que invita a los amantes de la escritura a contar una historia en apenas unas líneas.

En esta ocasión, el tema elegido es "Los cambios", un concepto que servirá como punto de partida para relatos de entre tres y cien palabras. Las historias podrán inspirarse en experiencias personales, situaciones cotidianas, ficción o cualquier otra idea que gire en torno a las transformaciones que marcan la vida.

El plazo para participar permanecerá abierto hasta el próximo 16 de agosto. Los interesados deberán enviar sus textos a través del formulario disponible en la página web del concurso. Las obras deberán ser originales e inéditas, podrán presentarse tanto en castellano como en gallego y sus autores deberán ser mayores de 14 años.

Desde Gadis destacan que el objetivo de esta iniciativa es acercar la escritura a personas de todas las edades y seguir fomentando la creatividad. Tras seis ediciones, aseguran haber comprobado "el enorme talento" de los participantes.

Más de 10.000 relatos en seis ediciones

El concurso se ha consolidado como una de las iniciativas culturales más exitosas impulsadas por la compañía. Desde su primera edición ha recibido más de 10.000 microrrelatos y solo en 2025 participaron 2.585 propuestas procedentes de 31 provincias.

Como en años anteriores, el jurado valorará aspectos como la originalidad, la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de síntesis de los autores.

Los 100 relatos finalistas formarán parte de un libro recopilatorio del que Gadis editará 12.000 ejemplares, que se distribuirán gratuitamente en sus supermercados de Galicia y Castilla y León. La publicación también contará con una versión digital para dar mayor visibilidad a los autores seleccionados.

Premios

El certamen premiará a tres participantes. Todos ellos recibirán un libro electrónico, mientras que el primer clasificado obtendrá además un cheque regalo de 100 euros y el segundo otro de 50 euros.