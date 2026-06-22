Rey Varela reclama nuevos diques para Navantia: "Ferrol no renunciará a lo que perdió con la reconversión"

Ceremonia de la botadura de la fragata F-111, en el astillero de Navantia, a 11 de septiembre de 2025, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España) Raúl Lomba - Europa Press

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha instado al Gobierno central a incluir inversiones en infraestructuras en el Plan Estratégico para Navantia 2026-2029 y pide dos nuevos diques para no renunciar "a lo que perdió con la reconversión".

En una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, el alcalde informó de que ya trasladó esta postura tanto al presidente de Navantia, como a la presidenta de la SEPI y al ministro de Hacienda. La posición, con el apoyo total del pleno municipal, defiende "los intereses de Ferrol por encima de todo".

"Durante más de 300 años, Ferrol construyó parte de su identidad alrededor de la mar y de la construcción naval. Detrás de esta industria hay miles de familias que dependen directa e indirectamente de la actividad de nuestros astilleros", ha subrayado Rey Varela en declaraciones recogidas por Europa Press, quien ha apelado a "la responsabilidad y al diálogo entre administraciones" para lograr un acuerdo justo.

Reclamaciones

El alcalde ha concretado tres reclamaciones prioritarias.

La primera sería la construcción de dos nuevos diques, uno para construcción nueva y otro para reparaciones, que calificó como "imprescindibles para la transformación del astillero".

Rey Varela ha recordado que ya en el plan de las fragatas F-110 se preveía un nuevo dique con los ahorros de costes y tiempo, y ha advertido que "no se puede entender la transformación del astillero sin ese dique que le da sentido a la fábrica de bloques".

El regidor popular también ha pedido una mayor apuesta por la eólica marina, aprovechando terrenos infrautilizados de la antigua Astano, y un refuerzo de la fábrica de turbinas y la I+D+i ante los desafíos de la descarbonización, así como un "incremento proporcional de la plantilla principal del astillero", más allá del balance positivo de las F-110, para "ser competitivos a nivel internacional" y ganar concursos de construcción naval.

"Este plan estratégico que se ha presentado por parte del Gobierno del Estado sin consenso con los sindicatos -tal y como manifestaron el pasado viernes- no afronta lo suficiente el presente y el futuro", ha criticado el alcalde, que ha sentenciado: "Ferrol no va a renunciar a recuperar todo lo que perdió con la salvaje reconversión industrial del sector naval que sufrimos".

Otros asuntos

En el apartado de gestión municipal, Rey Varela ha dado cuenta del seguimiento del Plan de aglomerados y vías 2023-2027, con un balance de 55 intervenciones ejecutadas en tres años, que han renovado 21,5 kilómetros de vías municipales con una inversión de 2,6 millones de euros.

El gobierno local ha aprobado este lunes una ampliación con 11 nuevas actuaciones para el periodo 2026-2027, que sumarán 7,5 kilómetros adicionales y elevarán la inversión total del plan a 7,2 millones de euros.

Entre los acuerdos de la Junta de Gobierno, el alcalde ha detallado la adjudicación de las obras de la avenida de la Residencia (182.000 euros), la aprobación de los planes de seguridad y salud para actuaciones en las calles San Paulo, Padre Feijóo y Armada Española (88.000 euros) y el Camino de Vilavoide-Monte de Coto (64.000 euros), así como la licitación del saneamiento del Camino do Bosque en Serantes (97.120 euros), el primero para dotar de saneamiento la zona rural.

El gobierno local también ha aprobado un convenio con la Dirección General del Catastro para recuperar la atención presencial en materia catastral, suprimida hace años, con un coste de 38.180 euros. En cultura, se han destinado 34.000 euros al festival Meninas y 17.500 a la Sociedad Filarmónica Ferrolana, y se ha desvelado parte del cartel de las fiestas de verano: Fangoria, Bombai y Jolly Sad actuarán el 21 de agosto, día del inicio de las fiestas tras el pregón en la plaza de Armas.