Amancio Ortega refuerza su presencia en Canadá con una nueva inversión logística

El empresario coruñés Amancio Ortega sigue aumentando su patrimonio inmobiliario fuera de España. Su sociedad inversora, Pontegadea, ha cerrado la adquisición de un importante centro logístico situado en la provincia canadiense de Ontario por alrededor de 115 millones de euros, según informa Europa Press.

La instalación se encuentra en la ciudad de Oshawa y cuenta con una superficie de 116.000 metros cuadrados, lo que la convierte en uno de los principales complejos logísticos de la zona. El inmueble era utilizado por el grupo lácteo Lactalis, propietario de marcas conocidas en España.

El activo forma parte del parque empresarial Northwood y fue puesto en marcha recientemente, tras ser desarrollado por la compañía canadiense Broccolini. La operación refuerza la estrategia de Pontegadea de apostar por inmuebles vinculados a la logística y a la actividad empresarial.

La compra llega pocos meses después de otra destacada inversión en Canadá. A finales del pasado año, el fundador de Inditex incorporó a su cartera un gran complejo de oficinas en la ciudad de Vancouver, ocupado por Amazon y considerado uno de los inmuebles más relevantes del mercado canadiense.

La actividad inversora de Pontegadea también se ha intensificado en Europa. En fechas recientes, la firma adquirió otra plataforma logística en los Países Bajos, ampliando así una cartera internacional que incluye oficinas, hoteles, centros comerciales, edificios residenciales y naves industriales repartidas por distintos mercados.

Durante el último ejercicio, la compañía cerró operaciones inmobiliarias valoradas en más de 1.600 millones de euros, consolidando su posición como uno de los mayores propietarios de inmuebles de España y reforzando una estrategia basada en la compra y gestión de activos de gran tamaño en ubicaciones estratégicas de todo el mundo.