NTT Data impulsa en Galicia la reforestación de más de cinco hectáreas con 6.000 árboles autóctonos

Galicia suma un nuevo proyecto de restauración forestal con la plantación de 6.000 árboles autóctonos en el municipio de Mondariz (Pontevedra), dentro de una iniciativa impulsada por NTT Data en colaboración con Fundación Repsol y Grupo Sylvestris. La actuación se enmarca en el programa Motor Verde y tiene como objetivo la recuperación del conocido Bosque Meirol, rebautizado en el proyecto como Ikigai.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de 5,67 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a ocho campos de fútbol, con especies adaptadas al entorno como el pino del país y el fresno. El proyecto se centra en la restauración de un espacio próximo al entorno protegido del río Tea, integrado en la Red Natura 2000.

Desde la compañía tecnológica subrayan que el objetivo no se limita a la plantación de árboles, sino a una recuperación integral del ecosistema. "La sostenibilidad tiene que traducirse en proyectos reales y con impacto en el territorio", ha señalado el director general de NTT Data, Víctor López-Barrantes, durante la presentación del acuerdo, destacando que la iniciativa busca generar valor ambiental y social de forma medible.

El diseño del bosque contempla criterios técnicos de densidad, mezcla de especies y mantenimiento a largo plazo, con actuaciones orientadas a mejorar la resiliencia frente al cambio climático. Además, incluye medidas específicas de prevención de incendios, mejora de infraestructuras forestales y recuperación de biodiversidad, con especial atención a la fauna y los ecosistemas de ribera.

Uno de los elementos destacados del proyecto es su impacto en la economía local. Según los datos aportados, más del 70% de la inversión se destina a la economía rural, con la implicación de empresas y trabajadores de la zona en las labores de ejecución y mantenimiento.

Desde Fundación Repsol, su directora de Desarrollo, Marketing y Relaciones Institucionales, Teresa de Istúriz, ha puesto el foco en el modelo de colaboración. "Motor Verde integra restauración ambiental, desarrollo social y dinamización económica del entorno rural", ha explicado, subrayando además el uso de tecnología satelital para el seguimiento de las masas forestales.

El proyecto prevé una capacidad estimada de absorción de más de 2.200 toneladas de CO2 en las próximas décadas, una cifra sujeta a la evolución del ecosistema y a factores naturales. La actuación se suma a otras iniciativas similares impulsadas por la compañía en la península, dentro de su estrategia de sostenibilidad.