El puerto exterior de A Coruña, el "enclave estratégico" para el plan de Exolum

Exolum Corporation cubre un trámite más en su carrera por instalarse en punta Langosteira. Hace casi un año solicitó al Puerto de A Coruña una concesión para construir y explotar una terminal marítima de graneles líquidos en el puerto exterior. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes que la Autoridad Portuaria coruñesa somete el proyecto a información pública durante los próximos veinte días hábiles.

Exolum es una de las principales empresas españolas de almacenamiento y distribución de combustibles. Su plan en Langosteira, donde ha pedido la mayor concesión administrativa en una superficie de 100.000 metros cuadrados, responde al fin de satisfacer la demanda de soluciones logísticas para un amplio rango de productos energéticos como hidrocarburos, biocombustibles y combustibles sintéticos o sus feedstocks, productos químicos como el metanol o NH3 y CO2.

Con estos objetivos, Exolum apunta a ser un "nodo logístico clave en el noroeste de España" y la elección del puerto exterior de A Coruña se debe a que "ofrece un acceso privilegiado al Atlántico y conexiones ferroviarias y terrestres, lo que lo convierte en un enclave estratégico", explica en la memoria del proyecto.

Exolum prevé comenzar a operar en punta Langosteira entre 2029 y 2030 a través de una planta industrial para la recepción, almacenamiento y distribución de combustibles líquidos, amoniaco y dióxido de carbono.

La infraestructura dispondrá de diferentes tipos de almacenamientos, un cargadero con vías de ancho ibérico, diseñado para la carga y descarga de trenes cisterna e integrado con la red ferroviaria nacional, infraestructuras para buques, servicios auxiliares y sistema de captación de agua.

Ubicación en Langosteira de las futuras instalaciones de Exolum.

"El proyecto refuerza la infraestructura logística de Exolum, aprovecha las ventajas del puerto de A Coruña y responde a las demandas del sector energético, ofreciendo flexibilidad operativa y capacidad de crecimiento", justifica la empresa.

Exolum es heredera de las antiguas Campsa y Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). Cuenta en la actualidad con 66 plantas de almacenamiento y 48 instalaciones aeroportuarias del tipo de las que utilizará en Langosteira. En los últimos años ha ampliado su campo de actuación hacia nuevos productos, como biocarburantes, amoníaco y dióxido de carbono.

El traslado de Repsol

Otra publicación de este martes en el BOE oficializa la modificación de la concesión que posee la compañía energética Repsol en el puerto de A Coruña.

El pasado mes de abril el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña aprobó el cambio en la concesión, que tiene por objeto completar el traslado de la terminal marítima de Repsol desde los muelles interiores hasta la dársena de punta Langosteira.